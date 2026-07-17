香港獨立書店遭搜索 洪雅書房：願協助店員來台

成立26年的獨立書店洪雅書房，長年投入公共議題與閱讀推廣，至今舉辦超過千場講座，是南台灣重要的文化與社會運動交流平台，去年獲得專屬於全台獨立書店的「樹梅獨書獎」，洪雅書房主人余國信（中）。(洪雅書房臉書)

香港 獨立書店「留下書舍」日前遭香港警方國安處突擊搜索，店員被帶回調查，其中1名女店員身穿印有「我是書店店員」字樣T恤，神情堅定步上警車的畫面，引發國際關注，掀起台灣文化界聲援。賴清德 總統、文化部及陸委會表達關切，中華文化總會辦公處門口掛上「我是書店店員」標語，聲援香港的閱讀自由，盼「我是書店店員」在台灣永遠只是一句自我介紹，不是一種需要勇氣身分。

香港國安法實施後，多家獨立書店遭警方搜索，部分更因涉嫌違反國安相關法令而遭調查，言論與出版自由持續受到外界關切。台灣獨立書店跨海聲援。被譽為濁水溪以南最具代表性的社運書店、嘉市洪雅書房主人余國信表示，看見香港女店員穿著「我是書店店員」T恤，抬頭挺胸面對警方帶離，令人既感動又心疼，也對香港當局以國安名義查辦獨立書店感到憤怒。

余國信聲明，「香港沒自由，我不會去香港，也不會去中國」，若「留下書舍」的店員或工作者有機會來到台灣，只要需要協助，洪雅書房願意提供1個月住宿及生活費，也願意協助募集律師資源，邀請各界思考如何聲援香港獨立書店及出版工作者。余國信表示，台灣獨立書店同業聲援，展示「我是書店店員」標語，支持民主、自由與閱讀權利。希望政府協助香港書店及出版社來台發展，提供友善工作創業環境，讓受壓力文化工作者在台灣延續出版閱讀價值。

成立26年的洪雅書房，長年投入公共議題與閱讀推廣，至今舉辦超過千場講座，是南台灣重要的文化與社會運動交流平台，去年獲得專屬於全台獨立書店的「樹梅獨書獎」。余國信笑稱，經營獨立書店常是「有一餐、沒一餐」，但始終相信閱讀是社會改變最深層的力量。「書是子彈，閱讀有力量。」余國信認為，社會運動若要走得長久，必須建立在閱讀與思辨之上，唯有透過知識累積，民主自由才能真正扎根。

此次遭香港警方查扣的書籍「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」，是中國裔記者馮澤雲根據2015年至222年間在中國採訪經驗撰寫，出版的衛城出版總編輯洪仕翰在臉書貼文，感謝讀者踴躍支持熱烈響應，「本書目前正在緊急再刷，預計下周三前後恢復供貨。 余國信表示，將引進「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」，透過閱讀與購書行動，聲援香港獨立書店與出版自由。

成立26年的獨立書店洪雅書房，長年投入公共議題與閱讀推廣，至今舉辦超過千場講座，是南台灣重要的文化與社會運動交流平台，去年獲得專屬於全台獨立書店的「樹梅獨書獎」。(洪雅書房臉書)