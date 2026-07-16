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新聞評論／毒油到毒蘋果 賴政府只管體貼業者 能以人民福祉為念？

聯合報社論
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藍營質疑行政院院長卓榮泰偏袒毒油業者。（記者黃仲裕／攝影）
藍營質疑行政院院長卓榮泰偏袒毒油業者。（記者黃仲裕／攝影）

毒油案如雪球般擴大。從一開始官方公布的1300噸中聯問題油，再翻倍到2600噸，如今已累計查出5批計5700噸問題油，災情遠比想像的嚴重。更糟的是，近日又傳出「毒蘋果」事件，政府僅憑業者的片面申請，便將美國蘋果的「芬普寧」農藥殘留一舉放寬6倍。賴政府高呼食安零容忍，卻把人民的身體當成毒品實驗室對待，何其荒謬！

致癌油的問題，是5月發生，業者暗槓，政府蓋牌，7月才著手處理。毒蘋果的問題，則是食藥署4月公告放寬174項蔬果農藥殘留，迄今才被專業人士揭發；從時間序看，顯然是配合「台美對等貿易協定」之簽署所做的讓步。簡言之，台美貿易協定除要求科技業大舉對美輸出資金和技術，農業則以放寬進口作為交換。更可怕的是，賴政府把國民健康都雙手奉上，174項蔬果的農藥殘留放寬達4至6倍之多，「毒蘋果」只是其中一項，衛福部眼睛不眨地全都讓步。

食藥署的答辯非常政治，咬定吹哨者把「芬普寧」誤為毒品「芬普尼」，這兩者其實根本是兩回事。但這種聲東擊西式的說法，一點都無法釋疑。就算是弄錯名字，但芬普寧原來的殘留標準是0.5PPM，食藥署為什麼要突然放寬為3PPM？是因為民眾消化農藥殘留的能力突然變強了呢，還是科學界發現了分解芬普寧的新技術？答案都不是，原因只是食藥署改變了「食用習慣」的定義，認定台灣人並不把蘋果當成「主食」，以此推估，要吃到6倍以上的量才可能致病。食藥署如此體貼國外農藥商及國內蘋果進口商，但相對而言，又把國民的健康置於何地？

這兩天，閣揆卓榮泰在立法院與在野立委鬥嘴，他態度倨傲，只肯對毒油事件表示「遺憾」，卻堅拒道歉。試問，卓揆真的很滿意相關部門對此次事件的處理嗎？如果不是政府第一時間企圖「蓋牌」，把毒油問題鎖定在上游幾家油廠，想要放過「也是受害者」的中下游食品商，何以致使事件一波接一波發生，而難以止息？卓榮泰認為下游食品商「也是受害者」的思維，就是一種「政治處理」的切割術；他卻忘了，更廣大的消費者才是政府必須照顧的受害者，這需要的是「科學處理」，不容苟且。

當卓榮泰滿腦子政治操作，想要捨東取西，他就無法在食安事件上作出最佳判斷；其結果，就是不斷踩到新的地雷，鬧得更無法收拾。令人駭異的是，當衛福部長石崇良聲稱懷疑中聯送驗的樣本造假，他想的不是要如何釐清真相及糾正錯誤，而是宣布不公布中聯29批油品樣本再檢驗的結果。對這樣的部長而言，如何快點把事情「處理掉」可能還更重要，至於真相如何，則已完全拋諸腦後。也因此，問題產品的下架還沒執行完畢，衛福部已急著要處理商品「恢復上架」的問題了。這種態度，看在民眾眼裡，會認為這是一個負責的政府嗎？而這樣一個缺乏原則的中央政府，要如何讓地方信服並遵從？

事實上，毒蘋果的問題也如出一轍。食藥署聲稱，之所以放寬農藥殘留標準，是應美國農藥商及國內進口業者的聲請而發，並根據科學評估而來。但檢視食藥署所謂的「科學評估」，不過是根據農藥廠提供的農場施用數據進行評估，而且在業者所提的26件報告中，竟有高達22件因規格不符遭到排除。換言之，食藥署僅根據四個農場的報告，便大膽放寬美國蘋果的農藥殘留為6倍。有這樣體貼農藥商的衛福部，我們還能相信它以人民的福祉為念嗎？（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 文章指出毒油案原本只公布1300噸，後來擴大到2600噸，最後累計達5700噸；政府又疑似延後處理、企圖蓋牌，才讓災情持續擴大，顯示處置失當。

  • 作者批評食藥署僅依業者申請與少數報告，就將芬普寧殘留標準從0.5PPM放寬到3PPM，且與174項蔬果標準調整同步，懷疑是為台美貿易讓步。

  • 文章認為卓榮泰與衛福部太重視政治操作與切割責任，對毒油與食安問題缺乏科學處理與道歉誠意，甚至急著談恢復上架，讓人質疑是否真正以人民福祉為念。

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