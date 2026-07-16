中市公布致癌油搶快？卓榮泰先批後讚 盧秀燕籲中央道歉

中聯油脂大豆油含致癌物風暴擴大，中央政策數度轉彎，行政院長卓榮泰（左二）仍拒絕道歉，他15日到台中市出席活動，藍營議員參選人舉牌抗議，並高喊「院長下台負責」。（圖／吳宗學提供）

中聯致癌油事件延燒，據了解，行政院長卓榮泰 在本月9日的院會中，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」不過，卓揆昨與台中市長盧秀燕 同台時，改口肯定盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品。但盧秀燕對此並不埋單，她喊話中央迅速查明原因道歉。

本報系聯合報報導，本月9日，行政院會討論問題油品相關議題，6都代表都與會，原本應是共商解決機制的會議，卻上演卓榮泰質疑藍營執政縣市首長的戲碼。

與會人士說，卓榮泰當面質疑黃國榮為什麼要公告問題油品流向？為什麼要搶快？卓揆還表示，「中央地方是合作，不是競爭。」行政院會院秘書長張惇涵在會中也喊話台北市長蔣萬安、盧秀燕不要「搞政治」。

黃國榮報告時指出，問題油品4家廠商有3家都在台中，「我們責無旁貸」，這是台中市府也是盧秀燕的態度，跟處理颱風一樣，一定要料敵從寬，處置從嚴；而所謂的從嚴，就是要求全面要下架。

卓榮泰聽聞後，他不滿表示，不是這樣的，資料大家彙齊，民眾看到最正確的資料，在同一天如果出現兩個數字，叫國人怎麼適應？卓揆再次強調，「不要搶快。」

行政院昨天表示，卓榮泰是表達中央、地方應合作面對食安、核對訊息，既然地方代表也認為中央沒蓋牌，就無須政治操作，合作解決問題。

卓榮泰與盧秀燕昨共同參加亞洲台商聯合總會第三次理監事聯席會開幕典禮，盧秀燕在卓揆上台時禮貌寒暄，但兩人座位間還隔有他人，未進一步互動。

卓榮泰一改日前指台中市府「搶快」說法，他致詞時肯定盧秀燕在6月30日接獲通報後，7月1日就迅速與衛福部聯手，勒令中聯油脂停工並下架問題油品，並感謝立法院副院長江啟臣主持專案報告，讓政院有機會完整說明處置作為。

對於卓揆的反覆，盧秀燕表示，執政者初期決策失當，並提出三點建議，包括迅速查明原因、向國人道歉、「壯士斷腕，現在內閣有人做不好，就應該讓他下台」。

北市發言人李政軒昨轉述，北市長蔣萬安聽到行政院批評地方「搶快」「搞政治」等說法後，感到不可思議並表示「蓋牌就是蓋牌」，認為廠商是受害者並拒絕公布下游名單，就是蓋牌；中央甚至訂出「毒油含量低於20%仍可繼續販售」的標準，就是包庇；而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面，中央至今還沒釐清，就是無能。

蔣萬安說，受害的是全國民眾的權益與安全，中央至今拒不道歉，總統有問「避」答、避不見面；院長在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。

昨天在活動現場也出現陳抗插曲，國民黨台中市議員楊大鋐、北屯區參選人吳宗學、潭雅神區陳清崧等人在會場外舉牌，抗議中央放寬蘋果農藥殘留容許值，高喊「食安放水」、「院長下台」，並要求政府道歉；隨後被維安人牆隔開，卓榮泰微笑以對，未予回應。

台北中國時報報導，中聯油脂致癌油事件延燒，審計部在2年前就曾向衛福部示警，食品業者未落實辦理自主通報、追溯追蹤制度覆蓋率偏低等，均影響問題產品的追查時效，當時衛福部僅答覆，加強宣導、監督地方稽查。三三會理事長林伯豐昨日受訪表示，「這次的食安事件是失誤，應該可以防止，並且檢視為何發生」，政府最重要的是讓消費者消除對食品的顧慮，其他再怎麼解釋、掩蓋都無濟於事。

立法院財委會15日邀請審計長陳瑞敏與行政院主計長陳淑姿、衛福部、教育部等，就「政府食品安全管理機制」進行專題報告，並備質詢。

陳瑞敏昨日整理政府的「食安五環2.0」有8大項待改善，其中關於衛福部與食藥署的權責，包括部分食品業者未落實主動通報食安事件、未依規定取得第二級品管驗證、食品邊境查驗人力不足、部分國際食品警訊案件處理未臻周妥、部分民眾以個人自用食品免查驗方式頻繁輸入巨量食品等5項。

民進黨立委郭國文指出，審計部過去也曾提出食安有幾個關卡，包含邊境查驗人員不足、檢舉獎金發不出去等，「這些審計部都發現了，可是問題還是問題，還是沒有解決」。陳瑞敏答覆，審計部會強烈追蹤，若再不改善，將公布哪些單位不改善；郭國文接話說，「我等著你的魄力、表現。」

國民黨立委羅明才質疑陳瑞敏，輕罰中聯是否是因衛福部內部有人熟識中聯高層？他奉勸衛福部，不要以全民為敵，要站在人民立場，而不是站在業者立場，應該查查看有沒有官員認識或包庇中聯。

衛福部次長林靜儀直呼，「我連他董事長姓什麼都不知道」，依照食安法，定期稽查是地方政府的職務，如果要查就連地方政府一起查。

審計部2年前決算報告以當年初進口辣椒粉檢出蘇丹色素事件為例，當時A公司自行將辣椒粉原料送驗，於檢出蘇丹色素後，為順利出貨，逕自變造為合格的檢測報告；且B公司及C公司在接獲下游業者通知，其販售的辣椒粉含有蘇丹色素並辦理退貨時，仍將同批貨品再販賣予其他業者，均未依法主動通報，並持續販售不合格產品，導致地方衛生局無法快速掌握訊息、即時處置。