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黑白集／鞭刑性侵犯 不如公投鞭打不負責政府

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民眾黨創黨主席柯文哲譏稱，有8成5民眾支持鞭刑，「還不如公投宮刑」。（本報資料照...
民眾黨創黨主席柯文哲譏稱，有8成5民眾支持鞭刑，「還不如公投宮刑」。（本報資料照片）

國民黨提出鞭刑公投案，提議針對性侵、虐童、詐欺犯等執行鞭刑。藍營內部對此仍有歧見，白營8名立委中，支持和反對各4人。柯文哲譏稱，有8成5民眾支持鞭刑，但這種盲目民意只是民粹，「還不如公投宮刑」。綠委莊瑞雄也酸說，「乾脆再加遊街示眾」。

全球仍實施鞭刑的國家約30個，多半是沿襲英國殖民律法或實施伊斯蘭教法的國家。民主國家禁止鞭刑，主要是這種刑罰對人體施加摧殘，不符合禁止酷刑的人道精神。台灣支持鞭刑的陣營則認為，台灣司法過度保障罪犯人權，無法給予相應制裁，導致社會公義失衡，鞭刑有嚇阻作用。

兩極意見中，存在一個關於「殘酷」的辯證。鞭刑是對公民肉體的傷害，雖殘酷，卻非致命。相對的，若民眾的生命財產遭殘暴剝奪，政府無法作出適當的審理行使公義，卻一味拿人權當藉口；這種對受害者人權冷漠的態度，難道不比鞭刑更殘酷？

清朝的笞刑，國民政府時代廢止了。台灣日據時代的鞭刑，則在1921年由第8任總督田健治郎取消。田健治郎推動婚教平權，並一改前人的鐵血統治，大幅降低台人被槍決人數；他取消鞭刑，是因為此刑專門對付台灣人。

百年之後，台灣如果恢復鞭刑，勢必成為國際焦點。而台灣民意如何以公投鞭打不負責的政府，同樣也會受到矚目。（轉載自聯合報黑白集）

精華 FAQ

  • 國民黨提案主張以鞭刑處罰性侵、虐童與詐欺等案件，認為可加重嚇阻效果，改善社會對司法過度保護罪犯、制裁不足的觀感。

  • 支持者認為鞭刑能讓犯罪者付出更直接代價，對社會具有嚇阻作用；反對者則強調鞭刑屬肉體摧殘，違反禁止酷刑的人道原則與民主法治精神。

  • 作者認為真正該被追究的不是只有罪犯，而是無法提供公義的政府；因此與其恢復鞭刑，不如以公投向失職政府施壓，讓民意直接要求改革。

柯文哲 國民黨

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