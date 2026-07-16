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「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：年底用選票教訓民進黨

記者戴永華／台北16日電
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行政院長卓榮泰質疑，台中市為何搶快公告問題油品流向？國民黨立委反批卓榮泰傲慢、官...
行政院長卓榮泰質疑，台中市為何搶快公告問題油品流向？國民黨立委反批卓榮泰傲慢、官僚心態，毒物流竄都被蓋牌。（記者林澔一／攝影）

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

國民黨行動中常會昨天移師宜蘭舉行，毒油風暴成為焦點。鄭麗文說，全台毒油問題爆發到現在多久了？政府至今還拿不出辦法，每個人每天都要吃下肚的東西，卻是致癌油，結果政府沒有去想馬上妥善處理，一開始就拖延蓋牌，甚至想要甩鍋栽贓。

她也說，民進黨臉皮比城牆還厚，宜蘭縣長參選人吳宗憲前天在行政院總質詢展現公衛專業，也展現了良心，特別點出民進黨政府處理毒油、致癌油事件過程的種種破綻；國民黨立院黨團堅持要求道歉，但賴政府不當一回事，沒有愧疚、沒有責任感。鄭麗文數度高喊，「這個民進黨內閣要不要下台？卓榮泰要不要下台？」台下群眾跟喊「下台」。

致癌油事件延燒，本月9日行政院會討論問題油品相關議題，行政院長卓榮泰不滿台中市處理問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮，「為什麼要公告？為什麼要搶快？」行政院秘書長張惇涵也在會中表示，「各地方首長兩天前要求全部下架，今天來院會要求上架，我聽不懂這是什麼道理。」他還說，希望地方「不是來搞政治」。

台中市長盧秀燕昨透露，當時中央有請台中市政府「先等等」，但市府不同意，中央與地方應在正確方向下攜手合作，但若方向有誤，台中市府不會盲目跟隨。台中市府去年曾三度進入中聯油脂稽查，其中一次與中央聯合進行，顯示中央地方本應合作，但仍須以民眾安全、健康與權益為最高考量，採取正確行動。

衛福部長石崇良在9日的行政院會後記者會點名，台中、桃園副市長關切下架產品何時重新上架。黃國榮表示，他當天在院會中並未詢問何時上架，他反而是提出更嚴格的防堵建議，將大型食用油品廠的自主管理，加嚴為「逐批全面送驗」；明確規範業者接獲下游通知或自主檢驗異常時，立即通報並主動預防性下架，防堵通報時間差。

桃園市副市長王明鉅說，張惇涵可能誤會桃園市府的意思，全面下架犧牲的不只是業者，還有廣大消費者，民眾之前吃下肚的到底有沒有問題反而搞不清楚，市府當時發言只是希望釐清問題，並無其他政治目的。

與會人士說，卓榮泰表示，7月3日衛福部來報告相關內容，正在討論的過程當中，忽然在媒體看到台中市政府發布了224家廠商，但跟衛福部手上的資料是不一樣的，造成中央困擾，「到底誰對誰錯？台中市政府的資料到底哪裡來的，我們也不知道」。

國民黨立委黃健豪批評，中市府立場就是查到哪裡公布到哪裡，不像行政院理由一大堆，怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？國民黨立委廖偉翔說，卓揆傲慢、官僚心態，無視國人的生命跟食品安全。

精華 FAQ

  • 她指民進黨政府從一開始就拖延蓋牌、拿不出辦法，後來又拒絕認錯道歉，顯示執政傲慢，不把人民安全當一回事。

  • 她認為民進黨最怕的就是選票，因此呼籲支持者在年底以選票作為教訓，讓執政黨為食品安全與施政失誤付出代價。

  • 爭點集中在公告、下架與上架時機，以及資料來源是否一致；中央質疑地方搶快，地方則主張以民眾安全為先，查到哪裡公布到哪裡。

民進黨 國民黨 鄭麗文

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