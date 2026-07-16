台灣最賺醫院…林口長庚結餘37億9連霸 但9成來自業外
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衛福部健保署昨公布2024年醫療院所財報，林口長庚連9年位居全國最賺錢醫院，整體結餘37.26億元（台幣，下同，約1.15億美元），但近九成盈餘來自於股利等非醫務利益。財報顯示，台灣25.8%醫院處於財務虧損，需以股利、停車場及美食街等業外收入來貼補醫療虧損。
這項財報公開對象為領取健保費用超過2億元的醫療院所，包括醫學中心22家、區域醫院83家、地區醫院130家，基層診所3家及2家醫事檢驗所，共240家醫療院所，審視整體營收，僅27家醫院虧損，進一步分析醫療本業盈虧，有62家賠錢，占25.8%，每4家規模較大醫療院所中，就有一家需靠業外收入苦撐經營。
多年蟬聯盈餘最高的林口長庚也是如此，2024年整體結餘37.26億元，但醫務盈餘僅4.44億元，股利股息、美食街、停車場等非醫務利益達32.82億元，不過，業外盈餘逐年下降，2022年93.93億元、2023年56.31億元，主因股利明顯縮水。
至於台灣醫界龍頭台大醫院，則以16.12億元位居整體盈餘排行的第7，醫療本業盈餘為3.24億元，非醫務盈餘為12.88億元，同樣遠高於醫務收入。
就醫務盈餘看，中國附醫以17.8億元位居第一，連續11年蟬聯醫療本業盈餘最高醫院，但與2023年26.99億元相較，大減9.19億元。健保署主任秘書劉林義表示，該院財報顯示，當年度人事、藥品、醫材等成本均明顯增加，讓醫療盈餘明顯降低。
如以醫院層級區分，陽明醫院為醫務本業最賺錢的地區醫院，以6.82億元，位居第6名。嘉基醫院為最賺錢的區域醫院，2024年醫務盈餘6.61億元。位於台北市中正區的遠東診所醫務盈餘超過4000萬元，多年來穩居全台獲利最高的基層診所。
台灣醫務管理學會理事長、新光副院長洪子仁表示，肩負救人使命的醫療本業很難獲得合理利潤，致使醫院仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，這已成台灣醫界真實面，但如此扭曲的經營模式，一旦遭遇景氣循環或股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗，屆時恐將重創民眾就醫權益。
林口長庚2024年整體結餘37.26億元居冠，主要因持有股利、美食街與停車場等業外收入挹注，其中非醫務利益達32.82億元，遠高於醫務盈餘4.44億元。 在240家公開財報院所中，有62家醫務本業虧損，占25.8%。這顯示不少醫院必須靠業外收入補醫療虧損，一旦遇到景氣或股市波動，財務韌性會受考驗。 中國附醫以17.8億元居醫務盈餘第1，但較前一年明顯下降；陽明醫院以6.82億元成為地區醫院冠軍，嘉基醫院則以6.61億元領先區域醫院。
精華 FAQ
林口長庚2024年整體結餘37.26億元居冠，主要因持有股利、美食街與停車場等業外收入挹注，其中非醫務利益達32.82億元，遠高於醫務盈餘4.44億元。
在240家公開財報院所中，有62家醫務本業虧損，占25.8%。這顯示不少醫院必須靠業外收入補醫療虧損，一旦遇到景氣或股市波動，財務韌性會受考驗。
中國附醫以17.8億元居醫務盈餘第1，但較前一年明顯下降；陽明醫院以6.82億元成為地區醫院冠軍，嘉基醫院則以6.61億元領先區域醫院。
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