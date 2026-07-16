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竹市還清百億 30年來首度零負債 網酸：擋綠營財路難怪被辦

台灣新聞組／新竹16日電
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新竹市長高虹安上任後已提前清償100億公共債務；圖為高虹安主持巴威颱風應變會議。...
新竹市長高虹安上任後已提前清償100億公共債務；圖為高虹安主持巴威颱風應變會議。（圖／新竹市政府提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新竹市府提前清償100.17億元公共債務，30年來首度零負債。
  • 重點二：高虹安稱將把財政空間用於育兒、長照及重大建設。
  • 重點三：網路輿論出現嘲諷聲音，指控清債影響綠營與地方利益。

新竹市政府昨天宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的100.17億（台幣，下同，約3.11億美元）公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。有網友則發文嘲諷，「擋了綠營財路難怪被辦」。

新竹市長高虹安表示，上任時承接受「公共債務法」債限管制的公共債務達100.17億元，市府在財源有限下嚴守財政紀律，秉持務實、負責任施政，終於暌違30年達成零負債，市民人均負債也由2萬2139元降至零元，為未來世代奠定健全財政基礎。

高虹安進一步指出，上任後責成市府積極開源節流、嚴控舉債並靈活調度資金，逐步改善財政。減債成果也獲中央肯定，市府在財政部地方政府債務管理考核中，2025年度由甲等晉升為優等、全國第三名，2026年度再度蟬聯優等，並獲丙組第二名。

她表示，財政改善將增加市府施政空間，未來將繼續落實先前宣布的推動育兒津貼加碼、長輩健保補助、敬老愛心卡點數提升、免費營養午餐及生生喝鮮奶等政策，持續提升市民福利與生活品質。

市府表示，零負債是城市永續發展重要起點，未來將持續嚴守財政紀律、審慎運用預算，在穩健財政基礎下推動教育、社福、交通及重大建設，打造幸福宜居、永續發展的科技城市，讓市民共享城市建設與發展成果。

另一方面，粉專「釣叟‧第三方觀點」反諷綠營「有錢不分『自己人』？準備『土城找安』囉！」，「有錢不拿去養網軍、打點媒體關係、照顧樁腳小吃店、培養自己的勢力，結果都拿去清償債務？四年就把百億負債還清？」「這麼沒有遠見的市長，年底一定要用選票教訓」。

PTT網友表示「不會蓋公園就滾」、「這不抓起來，大家怎有油水抽」、「太會做事了，某黨不愛」、「狗檢：可以抓了」、「不要小看沒負債，高雄利息很恐怖的」、「擋一堆綠友友樁腳財路很氣」。

精華 FAQ

  • 新竹市府宣布已提前清償受公共債務法管制的100.17億元債務，成為30年來首次達成零負債，市民人均負債也同步降為0元，象徵財政狀況明顯改善。

  • 高虹安表示，市府會把新增的財政空間優先投入育兒津貼、長照補助、敬老政策、免費營養午餐與生生喝鮮奶等項目，並持續推動教育、社福與重大建設。

  • 部分網友與粉專將清債成果解讀為擋到綠營或地方利益，進而以嘲諷語氣批評相關政治勢力，顯示這則財政新聞同時被延伸成藍綠攻防與政治情緒表達。

財政部 長照 高虹安

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