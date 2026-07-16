我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

昔稱交往3000女 離婚淨身出戶 台藝人周麟73歲陳屍獨居處

記者林怡秀陳慧貞／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
73歲資深藝人周麟驚傳猝逝。（本報資料照片）
73歲資深藝人周麟驚傳猝逝。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：資深藝人周麟被發現陳屍長沙街二段住處，疑已死亡2到3天。
  • 重點二：他晚年獨居且靠友人接濟，姊姊出面協助處理後事。
  • 重點三：周麟曾自爆交往約3000女，離婚後淨身出戶生活低調。

資深藝人周麟12日晚間傳出被人發現陳屍在長沙街二段的住處，死亡時間已有2到3天，享壽73歲，據「三立新聞網」報導，周麟晚年獨居，經濟方面靠友人接濟，友人透露他生前罹患慢性病，原本他是有名無主的遺體，還好後來姊姊出面，為他辦理後事。

周麟退出演藝圈多年，因為友人這幾天聯繫不上他，只好找來房東開門，赫然發現周麟已經死亡多時。周麟是秀場出身，1973年簽進中視，代表作就是他和陳美鳳主持的「歡樂傳真」，戲劇則有「怒劍狂花」，而他和當時的女主角張玲緋聞甚囂塵上，還傳出他是牽線高凌風和金友莊認識的媒人。

周麟作風向來直率的他，生前曾多次在節目中大方談論感情史，曾在「新聞挖挖哇」節目錄影時，更語出驚人表示一生曾與約3000名女性交往或發生親密關係，形容追求女生的速度「像麥當勞得來速」。

周麟出身秀場，能演、能唱也能主持，年輕時風流倜儻，曾在「新聞挖挖哇」節目中自豪在愛情中如魚得水，交往期間對女友的好，讓對方無可挑剔，節目中，他提及：「分手了的女友，沒有人回頭過來罵我，因為我就是你要我幹嘛我就幹嘛，比如說這個女生半夜要吃基隆海鮮，我就開車去（買），要喝水立刻端來，我很勤快的，所以不會胖，還隨時機動，我就是這樣過日子的。」

談了大半輩子的戀愛，他54歲才結婚，但這段婚姻僅維持3年離婚。節目中，周麟提及當年離婚時因妻子外遇，他選擇將新竹170坪豪宅留給對方，只帶著台幣7萬元（約2172美元）離開，且一晚就花光，算是「瀟灑走一回」。

周麟晚年生活低調，曾在東門市場販售豬肉丸，鮮少公開露面，驚傳在家離世後，15日晚間演藝工會理事長曹雨婷也發出聲明，提及目前周麟的後事有幾位好友處理，其中葬儀社老闆也是周麟好友，其他事宜由周麟姊姊做決定，工會隨時協助配合，曹雨婷表示：「周姊讓我謝謝大家對周麟的關心！這是弟弟的福氣。」

周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。（本報資料照片）
周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 因友人多日聯繫不上他，便請房東開門查看，結果發現他已在長沙街二段住處死亡多時，推估已過2到3天。

  • 他晚年獨居，經濟主要靠友人接濟，且罹患慢性病；死後原本一度無名無主，後來由姊姊出面，並由好友與工會協助處理後事。

  • 他曾在節目中自稱一生與約3000名女性交往或有親密關係，54歲才結婚，但婚姻僅維持3年便離婚，並將新竹豪宅留給前妻。

上一則

竹市還清百億 30年來首度零負債 網酸：擋綠營財路難怪被辦

下一則

台灣最賺醫院…林口長庚結餘37億9連霸 但9成來自業外

延伸閱讀

周麟被發現陳屍租屋處 曾傳他牽線認識高凌風 金友莊回應

周麟被發現陳屍租屋處 曾傳他牽線認識高凌風 金友莊回應
獨／舅舅周麟無預警離世 外甥痛別「我們都很難過」

獨／舅舅周麟無預警離世 外甥痛別「我們都很難過」
港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣

港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣
香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套

香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受