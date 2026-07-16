昔稱交往3000女 離婚淨身出戶 台藝人周麟73歲陳屍獨居處
AI重點
文章重點整理：
資深藝人周麟12日晚間傳出被人發現陳屍在長沙街二段的住處，死亡時間已有2到3天，享壽73歲，據「三立新聞網」報導，周麟晚年獨居，經濟方面靠友人接濟，友人透露他生前罹患慢性病，原本他是有名無主的遺體，還好後來姊姊出面，為他辦理後事。
周麟退出演藝圈多年，因為友人這幾天聯繫不上他，只好找來房東開門，赫然發現周麟已經死亡多時。周麟是秀場出身，1973年簽進中視，代表作就是他和陳美鳳主持的「歡樂傳真」，戲劇則有「怒劍狂花」，而他和當時的女主角張玲緋聞甚囂塵上，還傳出他是牽線高凌風和金友莊認識的媒人。
周麟作風向來直率的他，生前曾多次在節目中大方談論感情史，曾在「新聞挖挖哇」節目錄影時，更語出驚人表示一生曾與約3000名女性交往或發生親密關係，形容追求女生的速度「像麥當勞得來速」。
周麟出身秀場，能演、能唱也能主持，年輕時風流倜儻，曾在「新聞挖挖哇」節目中自豪在愛情中如魚得水，交往期間對女友的好，讓對方無可挑剔，節目中，他提及：「分手了的女友，沒有人回頭過來罵我，因為我就是你要我幹嘛我就幹嘛，比如說這個女生半夜要吃基隆海鮮，我就開車去（買），要喝水立刻端來，我很勤快的，所以不會胖，還隨時機動，我就是這樣過日子的。」
談了大半輩子的戀愛，他54歲才結婚，但這段婚姻僅維持3年離婚。節目中，周麟提及當年離婚時因妻子外遇，他選擇將新竹170坪豪宅留給對方，只帶著台幣7萬元（約2172美元）離開，且一晚就花光，算是「瀟灑走一回」。
周麟晚年生活低調，曾在東門市場販售豬肉丸，鮮少公開露面，驚傳在家離世後，15日晚間演藝工會理事長曹雨婷也發出聲明，提及目前周麟的後事有幾位好友處理，其中葬儀社老闆也是周麟好友，其他事宜由周麟姊姊做決定，工會隨時協助配合，曹雨婷表示：「周姊讓我謝謝大家對周麟的關心！這是弟弟的福氣。」
因友人多日聯繫不上他，便請房東開門查看，結果發現他已在長沙街二段住處死亡多時，推估已過2到3天。 他晚年獨居，經濟主要靠友人接濟，且罹患慢性病；死後原本一度無名無主，後來由姊姊出面，並由好友與工會協助處理後事。 他曾在節目中自稱一生與約3000名女性交往或有親密關係，54歲才結婚，但婚姻僅維持3年便離婚，並將新竹豪宅留給前妻。
精華 FAQ
因友人多日聯繫不上他，便請房東開門查看，結果發現他已在長沙街二段住處死亡多時，推估已過2到3天。
他晚年獨居，經濟主要靠友人接濟，且罹患慢性病；死後原本一度無名無主，後來由姊姊出面，並由好友與工會協助處理後事。
他曾在節目中自稱一生與約3000名女性交往或有親密關係，54歲才結婚，但婚姻僅維持3年便離婚，並將新竹豪宅留給前妻。
上一則
竹市還清百億 30年來首度零負債 網酸：擋綠營財路難怪被辦
下一則