每分鐘最多608隻…台國道讓路紫斑蝶遷徙 7月爆量20年首見

高公局15日緊急封閉國道護蝶，但車道仍可見蝶屍。（記者陳雅玲／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國道3號雲林林內段7月罕見出現紫斑蝶爆量遷徙。

國道3號雲林林內段7月罕見出現紫斑蝶爆量遷徙。 重點二： 高公局緊急封閉北上1.5公里外側車道護蝶飛越。

高公局緊急封閉北上1.5公里外側車道護蝶飛越。 重點三：專家指與梅雨充沛、食草旺盛及大量羽化有關。

國道3號雲林林內觸口段是紫斑蝶北返重要廊道，往年紫斑蝶多在清明前北返遷徙，昨天罕見在盛夏出現大批紫斑蝶飛越國道，最多達每分鐘608隻，高速公路局緊急封閉北上1.5公里長外側車道讓蝶群安全飛越。台灣紫斑蝶生態保育協會指出，這是20年來首度出現在7月的爆量紀錄。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥昨清晨接獲志工通報，國道3號出現大量紫斑蝶遷徙。他說，上午8時30分前後，1分鐘約120隻飛越，由於國道防護網已於6月拆除，高公局8時50分監測到1分鐘超過200隻後，一度封閉北上252.5公里至251公里路段外側車道，避免紫斑蝶遭車輛撞擊。

陳瑞祥表示，昨天觀察到的紫斑蝶約有八成剛羽化不久，推測與今年5、6月梅雨季雨量充沛有關，古坑、林內山區食草盤龍木生長旺盛，提供紫斑蝶大量產卵，幼蟲經20多天發育羽化，昨天天氣放晴，蝶群便大量飛出，由於7月初墾丁曾出現紫斑蝶大量聚集，不排除另兩成是一路北飛至雲林。

陳瑞祥表示，今年3、4月紫斑蝶北返季數量反而偏少，最高1分鐘僅100多隻，未料7月中旬竟爆量。過去僅曾在2009年莫拉克風災（88風災）後的9月出現異常大量紫斑蝶。