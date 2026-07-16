系統頻出包 台證交所邀全體券商董總開會 下達2指令

今年以來，台股飆漲到4萬8000點，日均成交量破兆元更已成常態，這也使得券商系統難以負荷，當機、延遲事件頻傳。。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 證交所召集全體券商董總，要求強化系統設備與支援。

證交所召集全體券商董總，要求強化系統設備與支援。 重點二： 並要求券商強化淨值，不可只靠借款、發債撐業務。

並要求券商強化淨值，不可只靠借款、發債撐業務。 重點三：券商回應樂觀其成，但系統擴充仍須兼顧成本效益。

今年以來，台股 飆漲到4萬8000點，日均成交量破兆元更已成常態，這也使得券商系統難以負荷，當機、延遲事件頻傳。為解決問題，證交所15日下午由總經理李愛玲出面，邀集全體券商董事長、總經理一起開會，會中下達兩大指令，一是要求強化資訊系統設備及必要支持，二是必須強化淨值，不能只是靠辦聯貸、發債來籌得資金繼續承作業務，但淨值負債比卻直線上升。

證交所先前亦曾為資訊系統穩定性而召集券商開會，但這次會議特別點名董事長或總經理必須到場，代表性和重要性都不同於以往，而且不只是券商董總，券商公會與證期局官員都有到場。

與會人士透露，證交所注意到了今年以來記憶體價格飆漲，使得資訊系統配備成本大幅拉高，因此，證交所特別指示，在今年因為股市成交量大增而獲利倍增的同時，券商也要預留一定的資訊系統費用支出，不論是備援系統、擴充容量、或是汰舊換新都必須要作好。此外，人工智慧（AI）快速發展，也會使得券商資安風險直線上升，券商也須注意資安問題。

對於證交所的要求，券商主管表示「樂觀其成」，畢竟近一年台股成交量快速放大，投資人對交易穩定性的要求也愈來愈高。不過，外界看到登入困難、下單延遲，未必全部都是系統容量不足所致，有時是特定時點大量委託瞬間湧入，造成短時間壅塞，因此，系統究竟要擴充到何種程度，仍須兼顧成本效益與實際需求。

另有大型券商主管指出，各家券商的客群結構差異很大，資訊系統需求也不能一概而論。例如以散戶為主的券商，盤中尖峰時段的委託量波動通常較大；部分以法人或高資產客戶為主的券商，交易流量則相對集中且較易預估，因此資本支出、系統容量及備援規畫，仍應依各家業務規模與客戶特性調整，而非採取單一標準。

此外，證交所也要求券商要隨時留意市場行情墊高資本支出的情況，並要求券商，這幾年賺的錢不能只上繳到金控，也必須適度留錢下來擴充淨值。證交所也在會中明確表示：「借款不會增加淨值，只會增加負債！」

相關人士指出，券商擴大資訊系統支出、淨值的資金需求，都需要靠金控母公司，或是大股東支持。金管會主委彭金隆高度重視，金管會也將分工，包括職司金控管理的銀行局也將出動，尤其是得讓金控高層了解，不能只是要證券減省費用，並上繳獲利作為金控現金股利發放來源，卻未考慮券商有擴大資訊系統支出需求。