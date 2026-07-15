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等了47年的公道 油症遺毒受害者梁再發將以暴露史補認定

記者劉明岩／彰化即時報導
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梁再發讀國小六年級時疑因油症影響免疫系統，到今年61歲，兩隻腳從膝蓋以下仍反覆腫...
梁再發讀國小六年級時疑因油症影響免疫系統，到今年61歲，兩隻腳從膝蓋以下仍反覆腫脹、流膿、噴血，但他當年未申請登記，無法受到應有照護與權益保障，經聯合報報導後，衛生機關將以暴露史來認定。(記者劉明岩／攝影)

彰化縣福興鄉外中村61歲油症患者梁再發，遺毒纏身47年，兩隻腳從膝蓋以下，至今都會反覆腫脹、流膿、噴血，無法工作，卻因當時未登記，無法受到應有照護與權益保障，經聯合報報導後，衛福部油症患者全人關懷中心與彰化縣衛生局考量他的經濟狀況不佳，將以暴露史來認定。

1979年，彰化油脂公司在製造米糠油過程中，因熱媒管破裂造成做為熱媒的多氯聯苯（PCB）外洩，滲入油品流入市場，造成中部地區約兩千人中毒，包括當時台中縣惠明盲校百餘位師生及彰化縣鹿港、福興鄉都是重災區 ，患者出現如皮膚病變、免疫系統失調及器官等病變，很多是全家受害，毒素也經胎盤遺傳給下一代，此一「油症事件」是台灣食品安全史上最重大的事件之一。

聯合報本月五日刊登的「大社會」，即以「油害殘毒遺周四十七載」專題來回顧及檢討此一事件，其中受訪的61歲患者梁再發，讀國小六年級疑因油症影響免疫系統，兩隻腳從膝蓋以下，至今都會反覆腫脹、流膿、噴血，平時都要用紗布裹著，沒辦法穿鞋子，站著、坐著都不能太久，無法工作，也未結婚，卻因當時申請登記為油症受害人，無法獲得相關的補助，甚至連低收入戶都不符合資格，連維持起碼的生計都沒辦法，直嘆「對我很不公道」。

為照顧油症患者，衛福部成立油症患者全人關懷中心，目前由臺北醫學大學管理學院長郭乃文負責執行，在聯合報刊登梁再發的困境後，甚至可能還有不少患者未登記，郭乃文15日與油症協會理事、名導演陳文彬，以及福興鄉公所主任秘書陳永軒等人，特地前往福興鄉外中社區關懷村民，並宣導相關權益。

郭乃文說，關於外中村民梁再發本身是油症患者，卻因當時未辦受害人登記，所以不在油症照顧條例的1800多位的照顧的名單之中，經過聯合報的報導之後，即要求關懷中心同仁，與國健署及彰化縣衛生局連繫，了解到梁再發因為家庭的經濟狀況不佳，自費去抽血檢驗有困難，因此，將由衛生局專案協助，以他過往跟家裡受害者一起生活、飲食的暴露史，報給國健署委員來認定他的油症受害者身分。

陳文彬表示，油症事件發生已47年，但是很多民眾並不了解，所以專程前來宣導，只要取得受害者身分，健保部分可以享有許多優惠，甚至連自費部分都可以免除負擔，在死亡撫卹金方面，受害者如果因油症死亡，可以申請 20 萬元的撫卹金。

陳文彬說，油症受害並放寬認定範圍，改為同戶共同生活制，只要家裡有一個人是受害者，其他人就可以建檔並同時視同受害者，希望透過這樣方式來擴大受害者的認定範圍，讓「油症患者健康照護服務條例」能夠照顧到更多人。

知名導演陳文彬（右1）與油症患者全人關懷中心負責執行的臺北醫學大學管理學院長郭乃...
知名導演陳文彬（右1）與油症患者全人關懷中心負責執行的臺北醫學大學管理學院長郭乃文（右2），今天上午到彰化縣福興鄉外中社區活動中心，向村民說明油症相關的權益問題。(記者劉明岩／攝影)

知名導演陳文彬（左1）與油症患者全人關懷中心負責執行的臺北醫學大學管理學院長郭乃...
知名導演陳文彬（左1）與油症患者全人關懷中心負責執行的臺北醫學大學管理學院長郭乃文（左2），今天上午到彰化縣福興鄉外中社區活動中心，向村民說明油症相關的權益問題。(記者劉明岩／攝影)

精華 FAQ

  • 因1979年事件時他未完成受害人登記，未列入油症照顧名單，因此一直無法享有相關補助、健保優惠與照護權益，生活也長期陷入困難。

  • 由衛生局專案協助，蒐集他過去與家中受害者共同生活、共同飲食的暴露史，再送交國健署委員認定，以彌補他當年未登記的缺口。

  • 它凸顯仍有未登記患者被遺漏，也促使外界重新關注油症照護制度，盼透過放寬同戶共同生活的認定方式，讓更多受害者能被納入保障。

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