新聞評論／軍公教競相出走 賴可曾看見政府空洞化？

賴清德總統。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國軍人力吃緊，營區衛哨將外包民間保全。

國軍人力吃緊，營區衛哨將外包民間保全。 重點二： 軍公教離職潮加劇，政府體系出現空洞化。

軍公教離職潮加劇，政府體系出現空洞化。 重點三：文章批評年金改革與用人政治化削弱士氣。

國防部長顧立雄在立院答覆國軍人力吃緊問題時稱，國軍9月1日起將分兩階段推動全台九處軍事院校營區大門的「衛哨外包給民間保全」，讓官兵回歸戰訓本務。此舉，除暴露國軍兵力已枯竭到必須外包求生的地步，把營區和軍事院校的實體門戶交給民間業者看守，根本在自毀長城，也與賴政府強化國家防衛韌性的宣示背道而馳。

儘管國防部宣稱國軍「編現比」幾近八成，但根據立法院預算中心的報告，國軍志願役的編現比僅剩63%。少子化加上大量退伍潮，導致核心戰鬥部隊的人力嚴重不足，基層兵力已被榨乾。正當共諜案頻傳，國家主力部隊的軍事單位卻要仰賴民間的保全業者看守大門，而保全業者流動率大且素質參差不齊，國防部真的不怕營區及軍事院校淪為敵人滲透的大破口嗎？

賴政府連國軍基本員額都無法招齊，得藉助民間保全協助守衛崗哨；另一方面卻大肆採購武器，升高與中共對抗態勢。政府所說與所做之間，落差太大也極矛盾。進一步看，政府結構的弱化，還不只表現在國軍的缺額，公務體系人員質與量的下降，情況更為嚴重。根據銓敘部最新統計，全台公務員總數已跌至36萬人的近七年新低，近年總離職人數更暴增近四成，尤以任職「未滿五年者」居最多數。這些現象，說明在公家機構服務再也不是令人嚮往的工作，官場威權式的管理與對基層的壓榨，都讓「鐵飯碗」失去了魅力。

諷刺的是，八年前蔡英文政府推動的「軍公教年金改革」，打著「改革」的旗幟，卻用粗暴的剝奪方式削減軍公教退休年金，徹底摧毀了公務及教師體系的士氣及對人才的吸引力。影響所及，許多符合退休資格的公務員為了維持現有的高薪而延退，他們的擠壓，又造成新進人員進入管道的窄化。其結果，便是公務體系的高齡化和人才斷層。這點，恐怕是蔡英文當初「快刀斬年金」時，所始料未及。

民進黨長期執政，對公務體系的摧折，還不僅止於他們的「士氣」。更嚴重的是，對公務員的「中立」及「專業」精神的重創，使他們分不清自己在「服務國家」還是在「服務政黨」。蔡英文時代大量任用民進黨人或親民進黨人士入閣，甚至在各部會機要職務都安插「接班」或「監軍」梯隊，確保行政人員必須聽旨意行事。賴政府則更進一步，除了用人「無綠不歡」，更增添許多「獨派」色彩濃厚的政務官。至此，公務員除了搞不清自己在為國或為黨服務，就連這個國家是不是叫「中華民國」都無法確定了。當專業不再受到尊重，考績取決於政治立場，執法必須看民代臉色，身為公務員的尊嚴就蕩然無存了。

與此相同的是，台灣的教育現場正面臨空前的「教師退場潮」。高中以下學校直接跳船離職的正式教師，五年內飆升了46％；表示「五年內想離職」的教師，則將近六成。原因無他，民進黨過度強調學生「受教權」，卻不斷剝奪甚至壓迫教師的「管教權」，已使得教育現場變成了「教師地獄」。最近台中一名國中生因遲到及缺課被老師罰抄課文，他和家長聯手向校方提告並索賠200萬元台幣（約6.2萬美元）；這個案例，正是「教師地獄」的最佳寫照。所幸法院英明，以「守時是基本教養」，老師管教並無不當，判決免賠。

軍人、公務員和教師是國家的骨幹，他們的出走潮已嚴重影響政府的運作效能及公正性，絕不能視為單純的社會變遷現象。民進黨更要想想：自己十年執政，如何造就了政府的空洞化？