體感通膨 中研院調查：逾6成台灣人1年後生活成本看漲

中研院經濟所13日發布民眾通膨預期調查，有逾六成民眾預期一年後生活成本將上升，其中食物開銷平均預期漲幅高達12.54%。(記者季相儒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中研院最新調查顯示，受國際能源與原物料價格影響，多數台灣民眾預期1年後生活成本與CPI將續升，且今年通膨與經濟成長預測同步上修。

中央研究院經濟研究所昨天發布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，帶動民眾通膨預期升溫，超過六成民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為8.77%；其中交通與能源、食物的開銷平均預期漲幅都超過10%。

中研院經濟所指出，「台灣消費者預期與政策反應調查」其中一項主要內容為通膨預期調查，由於消費者物價指數（CPI）變化與消費者實際感受存在落差，這項調查同時衡量CPI與生活成本變化預期。中研院副院長彭信坤說，這項調查相當於是「體感物價」，他以氣象作比喻，官方預報氣溫是39度，民眾走出去的體感溫度卻是40度。中研院透過預期調查，讓數據更貼近老百姓的真實感覺。

中研院經濟所表示，這次調查期間為今年3月11日至29日。結果顯示，63.17%的消費者預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為8.77%；其中交通與能源開銷及食物開銷（含外食）平均預期漲幅分別達15.87%、12.54%。

此外，92.91%消費者預期一年後CPI將上升，主要評估因素依序是大宗原物料可能上漲、關稅政策不確定性，以及最低工資調整。

中研院經濟所同時發布最新經濟預測，將今年CPI年增率上修至1.95%，逼近2%的通膨警戒線，生產者物價指數（PPI）年增率也高達10.69%。

由於當前PPI與CPI存在較大差距，外界憂心未來PPI的漲幅是否傳導至終端物價。中研院經濟所副所長楊淑珺認為確實有可能，因為從原物料等上游成本上升，傳導到最終物價需要一段遞延時間。雖然目前國際油價已自4月的每桶100多美元高點回落，但成本端可能尚未完全反映完畢，因此對於未來的物價壓力，無法過於樂觀地認為會因油價下跌而立刻獲得緩解。

至於是否需要採取「預防性升息」來因應物價壓力，楊淑珺表示，由於各產業的復甦與成長步調非常不同，一旦貿然升息，對於經營相對辛苦的傳統產業所帶來的負面衝擊與利息負擔，也必須納入整體的政策評估中。

中研院經濟所昨也將今年台灣經濟成長率預測值上修至10.16%，較前次預測大調6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫的最高預測值。中研院經濟所合聘研究員林常青指出，台美關稅相關衝擊逐步消除，加上全球對AI硬體的需求已超越傳統景氣循環，促成此次經濟成長率的驚人調幅。

對於產業「K型分化」的隱憂，林常青分析，目前整體產業均呈現向上提升趨勢，僅是各行業步調不一；台灣產業正處於「AI產業化」階段，未來更期待能邁向「產業AI化」，當務之急是政府編列相關預算，透過公協會體系積極協助中小企業與傳統產業引進AI技術，以順利進行數位轉型。