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台高房價是少子化關鍵 中研院經濟所：育兒津貼僅12％看好

記者林海／台北14日電
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中研院經濟所調查，政府宣布鼓勵育兒的補貼政策，僅12%民眾認為增加生養誘因。(本...
中研院經濟所調查，政府宣布鼓勵育兒的補貼政策，僅12%民眾認為增加生養誘因。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中研院調查指出，高房價與養育成本過高是台灣少子化主因，民眾對育兒津貼與普發現金的刺激效果普遍不看好。

中研院經濟所昨發布「台灣消費者預期與政策反應調查」結果，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

中研院經濟所今年6月執行的政策調查，針對民眾的生養意願初步結果顯示，民眾不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。

中研院經濟所副所長楊淑珺指出，除高養育成本與低薪，房價過高也是不願生養的重要因素，顯示政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。

針對政府宣布鼓勵育兒的補貼政策，民眾並不看好，僅有12%的民眾認為，政府針對每名子女提供每月5000元、直到18歲的津貼，可增加生養誘因；35%則認為，即便每月津貼到一萬元，都不足以構成生養誘因。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，對年輕人來說，工作地點若在台北，大都只能租房，而沒有屬於自己的房子，房東隨時都可能收回房子，心裡沒有穩定感，就不敢生小孩，這些影響確實存在，但不見得很嚴重；另一個生育率低的原因，還是有可能因為社會風氣，年輕人喜歡過自己生活。

但對於房價的預期，楊淑珺指出，有30.65%的民眾預期半年後房價水準大致不變，仍有53%預期房價將高於3月調查時的水準，顯示儘管房市在第七次信用管制後明顯降溫，交易量雖大幅萎縮，價格出現修正，但逾半數民眾對房價上漲的預期仍未反轉。

這次調查也針對普發現金一萬元（台幣，下同）的使用情形進行訪問，截至3月已有高達81.15%的民眾花完這一萬元，但僅三成六的受訪者用於「原本沒有打算消費的用途」，至於初步估計邊際消費傾向（MPC）為0.29，也就是說，政府每發出一元，民眾只拿0.29元進行額外的消費，顯示對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

楊淑珺認為，不是不能發，但想要提高效益，條件須有所限制，而非採「普發」策略。

民眾體感物價調查。(製表／財經中心)
民眾體感物價調查。(製表／財經中心)

精華 FAQ

  • 調查顯示，民眾普遍認為高房價是少子化關鍵因素之一，且不願生養的主因還包括養育成本過高、薪資偏低，以及擔心生活型態被改變。

  • 受訪者對育兒津貼並不樂觀，只有12%認為每名子女每月5000元到18歲能提高生養意願，另有35%甚至認為月領1萬元也不足以形成生養誘因。

  • 截至3月，81.15%民眾已花完1萬元，但只有約三成六用在原本沒打算消費的項目，估算MPC僅0.29，顯示普發現金對擴大內需的效果可能有限。

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