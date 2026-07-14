我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

台證交稅上半年入帳3336億 贏去年全年

記者邱琮皓林勁傑／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部公布今年上半年總稅收入帳2.5兆台幣、年增81.5%，其中證交稅是成長主力...
財政部公布今年上半年總稅收入帳2.5兆台幣、年增81.5%，其中證交稅是成長主力。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

受台股成交熱絡帶動，上半年證交稅入帳3336億元、提前改寫全年新高，6月稅收與國安基金護盤成果也同步亮眼。

財政部昨天公布今年上半年總稅收入帳2.5兆元（台幣，下同）、年增81.5%，其中證交稅是成長主力。6月證交稅849億元，再創單月新高，年增2.8倍、連11紅，平均每天貢獻40.4億元；上半年證交稅高達3336億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

財政部統計，6月總稅收1兆1656億元、年增1.9倍；上半年為2兆5876億元、年增81.5%。上半年實徵淨額占累計分配預算數124.9%，顯示稅收表現優於預期。

實徵淨額成長最多的稅目為證交稅、所得稅。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股6月大起大落，6月上市櫃日均成交值高達1兆5407億元，再度改寫新高，年增幅達2.6倍，帶動6月證交稅實徵金額高達849億元，不僅首度跨越800億元大關，也是連續第4個月刷新歷年單月新高，年增2.8倍，是連11月正成長。

若以6月台股交易天數21日計算，6月證交稅平均每日貢獻國庫約40.4億元。

上半年證交稅表現更是驚人，累計已入帳3336億元，是歷年同期新高，一舉超越去年全年的2928億元，已提前寫下全年新高。

所得稅方面，綜所稅6月實徵4050億元、年增6倍，上半年實徵6709億元、年增1.3倍；營所稅6月實徵5883億元、年增1.4倍，上半年實徵淨額7803億元、年增1.8倍。

所得稅雖呈現大幅成長，但主因是，去年因對等關稅衝擊，繳稅期限延長至6月底，稅款延後入帳、使去年基期較低所致，所得稅實質成長情況要待7月遞延稅款都反映後，才能精準對照比較。

部分反映車市的貨物稅，上半年實徵579億元，年減仍逾兩成，主因新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，及汽柴油減徵幅度擴大。

此外，國安基金管理委員會昨開第2季例會，宣布已於5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達100.8億元；其中股票獲利98.6億元，報酬率約81%，寫下護盤史第二高紀錄。

國安基金昨天公布第9次護盤任務成果，自去年4月8日啟動至今年5月6日全數出清持股，處分退場期間共計114日。股票處分淨利加獲配現金股利合計100.8億元；扣除融資利息及委託券商相關費用，淨利99.32億元，報酬率約81%。

精華 FAQ

  • 主因是台股6月大幅波動但成交熱度不減，上市櫃日均成交值達1兆5407億元，帶動6月證交稅衝上849億元、年增2.8倍，上半年累計更達3336億元。

  • 今年上半年總稅收為2兆5876億元，年增81.5%；實徵淨額占累計分配預算數124.9%，顯示整體稅收表現明顯優於原先預期。

  • 國安基金自去年4月8日啟動護盤，至今年5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利為100.8億元，扣除成本後淨利99.32億元，報酬率約81%。

財政部 台股

上一則

台高房價是少子化關鍵 中研院經濟所：育兒津貼僅12％看好

下一則

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

延伸閱讀

台灣前5月實質薪資年增1.2% 6年最佳

台灣前5月實質薪資年增1.2% 6年最佳
台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣

台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣
台股股王信驊營收超威 創下3個新高

台股股王信驊營收超威 創下3個新高
台平均薪資逾4.7萬 594萬人未達標 百萬年薪過半是電子業

台平均薪資逾4.7萬 594萬人未達標 百萬年薪過半是電子業

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬