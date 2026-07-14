台證交稅上半年入帳3336億 贏去年全年

財政部公布今年上半年總稅收入帳2.5兆台幣、年增81.5%，其中證交稅是成長主力。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 受台股成交熱絡帶動，上半年證交稅入帳3336億元、提前改寫全年新高，6月稅收與國安基金護盤成果也同步亮眼。

財政部 昨天公布今年上半年總稅收入帳2.5兆元（台幣，下同）、年增81.5%，其中證交稅是成長主力。6月證交稅849億元，再創單月新高，年增2.8倍、連11紅，平均每天貢獻40.4億元；上半年證交稅高達3336億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

財政部統計，6月總稅收1兆1656億元、年增1.9倍；上半年為2兆5876億元、年增81.5%。上半年實徵淨額占累計分配預算數124.9%，顯示稅收表現優於預期。

實徵淨額成長最多的稅目為證交稅、所得稅。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股 6月大起大落，6月上市櫃日均成交值高達1兆5407億元，再度改寫新高，年增幅達2.6倍，帶動6月證交稅實徵金額高達849億元，不僅首度跨越800億元大關，也是連續第4個月刷新歷年單月新高，年增2.8倍，是連11月正成長。

若以6月台股交易天數21日計算，6月證交稅平均每日貢獻國庫約40.4億元。

上半年證交稅表現更是驚人，累計已入帳3336億元，是歷年同期新高，一舉超越去年全年的2928億元，已提前寫下全年新高。

所得稅方面，綜所稅6月實徵4050億元、年增6倍，上半年實徵6709億元、年增1.3倍；營所稅6月實徵5883億元、年增1.4倍，上半年實徵淨額7803億元、年增1.8倍。

所得稅雖呈現大幅成長，但主因是，去年因對等關稅衝擊，繳稅期限延長至6月底，稅款延後入帳、使去年基期較低所致，所得稅實質成長情況要待7月遞延稅款都反映後，才能精準對照比較。

部分反映車市的貨物稅，上半年實徵579億元，年減仍逾兩成，主因新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，及汽柴油減徵幅度擴大。

此外，國安基金管理委員會昨開第2季例會，宣布已於5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達100.8億元；其中股票獲利98.6億元，報酬率約81%，寫下護盤史第二高紀錄。

國安基金昨天公布第9次護盤任務成果，自去年4月8日啟動至今年5月6日全數出清持股，處分退場期間共計114日。股票處分淨利加獲配現金股利合計100.8億元；扣除融資利息及委託券商相關費用，淨利99.32億元，報酬率約81%。