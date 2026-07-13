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台大學分科測驗 首見考生用「AI眼鏡」作弊 被金屬探測揪出

記者許維寧／台北14日電
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因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，14日登場，考生趕赴考場應試。(記者黃...
因巴威颱風攪局而延期的115學年分科測驗，14日登場，考生趕赴考場應試。(記者黃義書／攝影)

因應科技發展，大考中心今年於分科測驗首度啟用電子及金屬探測防弊措施，昨天考試首日即查獲學生於物理科考試時攜帶AI眼鏡入場。大考中心說明，起先考生否認為AI眼鏡，後經金屬探測器確認，該樣態將提報考試審議委員會審議，若判定情節嚴重，依規定最重可取消考試資格。

台大日前在大學申請入學第二階段醫牙學系共同筆試，查獲考生使用AI眼鏡作弊，監試人員當場發現，該科以零分計算。這起科技作弊引發教育界高度重視，大考中心今年首度增列，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置。

雖然考前一再提醒，昨天分科測驗首日的第一節考試，即查獲一例學生考試時配戴AI眼鏡。大考中心主任張新仁談到，監試人員當下即懷疑該考生配戴AI眼鏡，但為不干擾考試，於考試後特別請考生前來說明。

據了解，該考生配戴的是一粗框、黑色的AI眼鏡，考生一開始否認，後來經金屬探測器檢測，檢測時儀器隨即發出聲響，證實為AI眼鏡。

張新仁說明，大考中心已經明確將AI眼鏡等穿戴式設備列為不可攜帶入座物品，將以違規處理辦法第八條方向討論，其中八之四條規範，情節嚴重者將取消考試資格。但具體使用細節還要進一步釐清，考試結束後，每個提報個案都會送入考試審議委員會調查、討論，並根據結果處議。

張新仁也特別強調，金屬探測器是必要時使用，並非所有學生入場都要接受掃描。若考生被發現攜帶設備入座或使用設備且不配合交出，或監試人員發現考生行為異常、疑似使用，才會動用金屬探測，此是不得已的措施。

另外，考分區也於昨日化學科查獲一例學生應試時使用手機，該案當場由監試人員制止，考試後確實發現學生拍攝試題本，同樣將提報審議會討論。

截至昨日，全台考分區查獲46件違規，主要樣態仍為未攜帶應試有效證件且未於規定時間內送達，再者為考試鈴響畢後仍持續作答，以及零星的飲水或嚼食口香糖、手機未完全關機、應試時使用手機等。

精華 FAQ

  • 考試首日即查獲考生在物理科攜帶AI眼鏡入場，屬於首見的新型科技作弊樣態。大考中心先由監試人員察覺異常，再以金屬探測器確認，後續將依規定提報審議。

  • 監試人員先懷疑考生配戴的是AI眼鏡，但為避免干擾考試，改在考後請對方說明，之後用金屬探測器檢測，儀器立即作響，證實確有違規穿戴式設備。

  • 除AI眼鏡外，化學科也查獲考生使用手機拍攝試題本，另有全台多起未帶證件、鈴響後續答、飲水或嚼食口香糖等違規。各案都將送考試審議委員會處理。

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