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重塑職能 AI人才溢價 企業改變用人邏輯 重視跨域能力

記者鍾張涵／台北13日電
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AI日益普及，需要特定AI技能的工作機會持續攀升，企業尋找的人才也從少數技術專家...
AI日益普及，需要特定AI技能的工作機會持續攀升，企業尋找的人才也從少數技術專家，擴大至能將AI融入日常工作的跨領域人才。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

AI導入加速後，企業改以是否能運用AI提升效率、重塑流程作為招募重點，AI人才薪資溢價升至62%，跨域即戰力成新標準。

隨著蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘加速將AI導入產品與企業應用，各大企業對「AI即戰力」的需求也快速升溫。市場開始重新評估人才價值，能夠運用AI提升效率、重新設計工作流程的人才，正逐漸形成薪資溢價。

輝達執行長黃仁勳曾說，AI時代到來後，每一項工作都將被重新塑造，「真正的風險不是你會被AI取代，而是你可能會被懂得使用AI、懂得使用機器的人取代」。上周他進一步透露，AI已完全改變軟體工程師的工作型態，輝達工程師現在更喜歡開發AI代理（AI Agent），而不是撰寫Python程式。

資誠聯合會計師事務所（PwC）日前發布「2026全球AI職缺動態調查報告」，分析全球6大洲超過10億個職缺後指出，2019年以來，需要特定AI技能的職缺增加69%，成長速度約為整體就業市場的8倍；具備AI技能人才的平均薪資溢價更升至62%，反映企業對AI能力的需求，已經可以轉化為實際薪酬差距。

AI人才溢價正在改變企業招聘邏輯。過去企業尋找人才時，往往以產業經驗、專業資格與年資作為主要條件；但AI普及後，企業更加重視員工是否具備使用AI工具、判讀AI結果，以及將AI導入業務流程的能力。PwC指出，AI技能人才平均薪資溢價已由去年的57%提升至62%，顯示企業對能夠立即投入AI應用的人才需求持續升高。

除了薪資差距擴大，AI相關職缺也快速增加。PwC報告指出，需要特定AI技能的工作機會持續攀升，去年AI相關職位數量幾乎是2024年的兩倍。隨著AI從科技產業逐步擴散至金融、製造、零售與專業服務等領域，企業尋找的人才也從少數技術專家，擴大至能將AI融入日常工作的跨領域人才。

而AI帶來的工作變化，也成為國內企業領袖關注焦點。鴻海董事長劉揚偉上周出席2026台灣創投暨私募投資年會時表示，過去工業革命以前，人類一周工作七天仍可能吃不飽，穿不暖，但AI的興起將讓未來人類一周不需要工作五天，「你可能做四天、甚至可能做三天就夠了，就可以把人類社會所需要的食衣住行育樂統統都做了」。他說，「大家就會想，那這樣我是不是失業了？另外四天沒事幹？錯了！另外那四天才可以讓你真正享受，作為一個人，應該可以享受到的生活。」

精華 FAQ

  • PwC指出，2019年以來需要特定AI技能的職缺增加69%，成長速度約為整體就業市場的8倍；具備AI技能的人才平均薪資溢價也升至62%，顯示市場對AI能力的需求已明顯反映在薪酬上。

  • 因為AI普及後，企業更看重員工是否能使用AI工具、判讀AI結果，並把AI導入業務流程，而不再只依賴產業經驗、資格與年資，能立即上手的即戰力成為新的用人核心。

  • 黃仁勳認為真正的風險不是被AI取代，而是被懂得使用AI的人取代；劉揚偉則認為AI可能讓未來工作天數縮短，讓人有更多時間享受生活，顯示企業領袖普遍看好AI重塑工作模式。

黃仁勳 輝達 微軟

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