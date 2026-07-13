我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

中聯油品檢驗報告 與下游廠結果不一致 衛福部長疑抽樣造假

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
毒油致癌事件延燒，衛福部部長石崇良表示，中聯29批油品檢驗數據結果上游與下游數據...
毒油致癌事件延燒，衛福部部長石崇良表示，中聯29批油品檢驗數據結果上游與下游數據有落差。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂致癌油事件延燒，衛福部因留存樣本與泰山、南僑等下游檢驗結果不一致，懷疑抽樣或檢體造假，並擬交檢調追查，同時推動食安法與源頭管制改革。

中聯油脂致癌油食安事件延燒，衛福部遲未公布第三方認證實驗室檢驗中聯29批留存油品樣本報告，部長石崇良表示，報告已出爐，但中聯與泰山、南僑等下游廠檢驗結果不一樣，足見其「不可信」，抽樣過程恐造假，已將全案交由檢調查明原因。台中地檢表示，衛福部相關機關如有提交資料，檢方會一併調查。

石崇良表示，食藥署於7月7日收到泰山調和油苯駢芘超標通報，但中聯油脂原料留存樣本檢驗卻為正常，擔心是否為抽樣過程出問題或檢體造假，因此9日宣布，今年4至6月中聯提供油品及相關產品一律預防性下架。

此外，9日南僑公布相關產品驗出苯駢芘超標，而食藥署檢驗中聯存留原料樣本檢驗報告竟在合規範圍。石崇良說，中聯與下游業者有兩次檢驗結果不一致，推斷中聯油脂留存樣本已不可信，「相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調查明原因」。

這次致癌油品風暴凸顯出現行食安法諸多漏洞，石崇良說，將著手修正「食安法」，當務之急在於源頭管制，目前製油廠進口原料、原料油並未逐批檢驗，部分業者也未存留樣本，未來要求具有高風險食品業的原料油、半成品等，要存留樣本，甚至逐品查驗。業者改變原料、製程時，如原料從美國豆改為巴西豆等，製程須重新試製及抽驗，確保品質無虞，才能生產。

至於三級品管，資本額1億台幣以上業者的自設實驗室或外部第三方實驗室，都須經衛福部或委託單位認證。外部稽核「危害分析重要管制點」除監督流程品質，也要加強落實機制。市場端稽查部分將往前延伸，進入生產工廠進行稽核。

石崇良說，若業者未能即時通報異常情形，一旦超過法定時效，將依「食安法」開罰；若為惡意欺騙、隱瞞，將予以重罰，如已快速通報，其產品違規罰則也會予以減輕。在資訊串接上，未來「食品雲非登不可」將納入最末端產品，如沙拉醬、飯糰等。

這次事件凸顯中聯、福壽、福懋油、泰山等油品製造商的資金重疊性高，機構複雜，石崇良強調，將與金管會研議，若是一定規模以上，或具有寡占性高風險食品業者，其董事會須設置專業獨立董事，導入獨立、透明機制，且獨立董事須有食品、醫藥、公衛等背景，強化公司治理。

中聯油脂食安風暴持續擴大，民眾黨創黨主席柯文哲昨在台中輔選時，批民進黨政府「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流」。國民黨則表示，中央政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，民進黨立委劉建國也批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢，連自家人都看不下去。

精華 FAQ

  • 因為食藥署檢驗中聯留存原料樣本結果正常，但泰山、南僑等下游產品卻驗出苯駢芘超標，兩次結果明顯不一致，讓衛福部懷疑抽樣過程或檢體可能有問題。

  • 衛福部表示相關檢驗報告暫不對外公布，將交由檢調查明原因，並把4至6月中聯提供油品及相關產品先做預防性下架，以降低民眾食安風險。

  • 將著手修正食安法，強化高風險食品原料與半成品留樣、逐品查驗、製程變更重驗，並要求第三方實驗室認證、前移稽查到工廠端，提升整體監管強度。

上一則

男傳賴清德照片辱罵 法院「未影響公共秩序」 裁定不罰

下一則

綠7/19改選中常委 英妃邁蘇擬結盟抗泛賴系

延伸閱讀

致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台

致癌油擴大下架、4公司9人列被告 藍白喊：卓榮泰下台
台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

台毒油案再爆第3批問題油 中聯等4公司董座、7高層交保

毒油增至2600公噸 全聯、晶華都遭殃 多已吃下肚

毒油增至2600公噸 全聯、晶華都遭殃 多已吃下肚
民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電