中聯油品檢驗報告 與下游廠結果不一致 衛福部長疑抽樣造假

毒油致癌事件延燒，衛福部部長石崇良表示，中聯29批油品檢驗數據結果上游與下游數據有落差。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂致癌油事件延燒，衛福部因留存樣本與泰山、南僑等下游檢驗結果不一致，懷疑抽樣或檢體造假，並擬交檢調追查，同時推動食安法與源頭管制改革。

中聯油脂致癌油食安事件延燒，衛福部遲未公布第三方認證實驗室檢驗中聯29批留存油品樣本報告，部長石崇良表示，報告已出爐，但中聯與泰山、南僑等下游廠檢驗結果不一樣，足見其「不可信」，抽樣過程恐造假，已將全案交由檢調查明原因。台中地檢表示，衛福部相關機關如有提交資料，檢方會一併調查。

石崇良表示，食藥署於7月7日收到泰山調和油苯駢芘超標通報，但中聯油脂原料留存樣本檢驗卻為正常，擔心是否為抽樣過程出問題或檢體造假，因此9日宣布，今年4至6月中聯提供油品及相關產品一律預防性下架。

此外，9日南僑公布相關產品驗出苯駢芘超標，而食藥署檢驗中聯存留原料樣本檢驗報告竟在合規範圍。石崇良說，中聯與下游業者有兩次檢驗結果不一致，推斷中聯油脂留存樣本已不可信，「相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調查明原因」。

這次致癌油品風暴凸顯出現行食安法諸多漏洞，石崇良說，將著手修正「食安法」，當務之急在於源頭管制，目前製油廠進口原料、原料油並未逐批檢驗，部分業者也未存留樣本，未來要求具有高風險食品業的原料油、半成品等，要存留樣本，甚至逐品查驗。業者改變原料、製程時，如原料從美國豆改為巴西豆等，製程須重新試製及抽驗，確保品質無虞，才能生產。

至於三級品管，資本額1億台幣以上業者的自設實驗室或外部第三方實驗室，都須經衛福部或委託單位認證。外部稽核「危害分析重要管制點」除監督流程品質，也要加強落實機制。市場端稽查部分將往前延伸，進入生產工廠進行稽核。

石崇良說，若業者未能即時通報異常情形，一旦超過法定時效，將依「食安法」開罰；若為惡意欺騙、隱瞞，將予以重罰，如已快速通報，其產品違規罰則也會予以減輕。在資訊串接上，未來「食品雲非登不可」將納入最末端產品，如沙拉醬、飯糰等。

這次事件凸顯中聯、福壽、福懋油、泰山等油品製造商的資金重疊性高，機構複雜，石崇良強調，將與金管會研議，若是一定規模以上，或具有寡占性高風險食品業者，其董事會須設置專業獨立董事，導入獨立、透明機制，且獨立董事須有食品、醫藥、公衛等背景，強化公司治理。

中聯油脂食安風暴持續擴大，民眾黨創黨主席柯文哲昨在台中輔選時，批民進黨政府「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流」。國民黨則表示，中央政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，民進黨立委劉建國也批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢，連自家人都看不下去。