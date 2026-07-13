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台北電影獎 劉冠廷稱帝 林怡婷封后 「大濛」掃5獎大贏家

台灣新聞組／台北13日電
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劉冠廷(左)、林怡婷雙雙抱走台北電影獎影帝、影后。(記者王聰賢／攝影)
劉冠廷(左)、林怡婷雙雙抱走台北電影獎影帝、影后。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

2026台北電影獎由「大濛」抱走5項大獎成最大贏家，林怡婷與劉冠廷分別奪下影后、影帝，田啟文與陳雪甄也各摘配角獎。

2026台北電影獎頒獎典禮昨於中山堂登場，「大濛」一舉拿下最佳編劇、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲及最佳劇情長片5項大獎，成為本屆最大贏家；本屆影后由「恨女的逆襲」林怡婷突圍奪下；影帝部分則由劉冠廷的「雙囍」奪獎，他熱淚盈眶感謝所有人，更感謝愛妻孫可芳的勇氣與包容。

林怡婷為演活「恨女的逆襲」裡的拳擊選手，接受長達半年的重訓及拳擊訓練。昨晚領獎時在台上哭成淚人兒，哽咽感謝導演、演員、劇組，「感謝你們陪伴我，我才能站在這裡」。最後，她感性表示：「我是林怡婷，我喜歡電影、喜歡故事，希望幫更多角色說故事。我想和在夢想這條路上努力的人說，永遠不要放棄你喜愛的事情，因為總有一天一定會有一個人，他會看到你很努力的在發光。」

劉冠廷曾形容當初詮釋「雙囍」的角色時，刻意以內斂演法，把在離婚父母間為難、想討好大家卻壓抑自己的狀態如實展現，讓他得以擊敗強敵摘下影帝。他上台時一度緊張到說不出話，忍不住淚崩，他表示：「謝謝評審、謝謝跟我一起入圍的男主角們，我要謝謝劇組帶給我美好，更要謝謝所有幕後工作人員。」

他感性直言：「我從不覺得自己有才華，感謝大家看見我，也謝謝大家包容任性的我。最後我要謝謝家人，謝謝爸媽年復一年努力工作，我不敢怠惰，希望我拿到這個獎你們會開心。」

香港資深演員田啟文憑藉電影「雙囍」，擊敗朱軒洋、曾敬驊、庹宗華等勁敵，勇奪今年台北電影獎最佳男配角，更是他47年演藝生涯的首座演員獎。最佳女配角則由「人生海海」的陳雪甄獲得，是她繼去年金馬獎後再度抱回大獎。

田啟文過去在「少林足球」飾演「三師兄」一角深植人心，這次在「雙囍」中飾演嫁女兒的父親，從影47年首度入圍演員獎就成功獲獎。他在台上、台下都難掩激動情緒，感性向家人致謝，更笑說：「我命都可以給老婆。」他也分享，原本已答應老婆準備放下工作，一起去環遊世界，如今意外得獎，笑說計畫恐怕得重新考慮，「得獎後要重新思考一下。」

最佳女配角則由「人生海海」陳雪甄奪得。陳雪甄上台致詞時表示：「從貴媚姐手上拿到獎座意義很重大，因為她是我的女神；這次能和我的前輩們一起入圍真的很榮幸，能得獎是好運降臨。」她事後受訪分享，北影獎座將和金馬獎座一起放在床頭，「可以一起睡覺，感受那個能量」。

此外，她的兒子參與配音的「螳螂」也拿下最佳動畫片。她笑說，兒子現在正值青春期，對媽媽的一切都很冷淡，基本上都是用單字回應。

最佳新演員則由「左撇子女孩」馬士媛奪得，她直呼覺得不可思議，「謝謝我的家人、愛人、朋友，謝謝工作夥伴，謝謝你們一路陪伴與支持，才能成就現在的我。」

精華 FAQ

  • 最大贏家是「大濛」，共拿下最佳編劇、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲與最佳劇情長片5項大獎，成為本屆頒獎典禮的焦點。

  • 林怡婷為演出「恨女的逆襲」中的拳擊選手，接受長達半年的重訓與拳擊訓練，最終突圍奪后。她感謝導演、演員與劇組，也鼓勵追夢者不要放棄。

  • 田啟文以「雙囍」拿下最佳男配角，奪下47年演藝生涯首座演員獎；陳雪甄憑「人生海海」獲最佳女配角；最佳新演員則由「左撇子女孩」馬士媛獲得。

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