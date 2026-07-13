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黑白集／股市漲停真榮景？ 出生跌停見真相

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股市連創新高，政府宣傳經濟大好，但人民卻用出生數反映對於經濟前的景真實感受；圖為...
股市連創新高，政府宣傳經濟大好，但人民卻用出生數反映對於經濟前的景真實感受；圖為台股示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣人口持續負成長，新生兒數今年恐首度跌破10萬；文章並以股市創高對照出生率暴跌，認為這更能反映民眾對經濟與未來的真實信心。

內政部統計，台灣人口數至6月底已連續30個月負成長，創下二戰以來的最長紀錄。其中，上半年新生兒數為4萬6000餘人，較去年同期減少9000人；今年出生數可能首度跌到8萬人，比起10年前竟腰斬一半以上。對比股市連創新高，政府宣傳經濟大好，連拉好幾根跌停板的出生數，恐怕才更貼近人民對未來的信心指數。

台灣出生數在2016年還有20萬人，此後雖以每年約少1萬人的減幅下降，但2025年比前一年竟一口氣少了2萬7000多人，只剩下10萬7000多人，減幅驚人。而依今年上半年出生數推算，今年不但幾乎可確定跌破10萬人，就連要保住「9字頭」都很吃力。

然而，台灣出生數驟降的這兩年，卻也是台股受惠於AI浪潮而屢創新高的狂飆年代，不斷跌停的出生數顯然與股市大盤指數完全相反。賴政府洋洋自得的經濟榮景，GDP創新高，人民卻用出生數反映出他們對於經濟前景最真實的感受。

更值得深究的是，少子化成因複雜，低薪高房價的經濟壓力雖被認為是年輕人不婚不生的主因，但這種逐步下滑的趨勢，為何在2025年這年突然斷崖式陡降？除了經濟因素，是否跟前一年賴政府上台，兩岸戰爭疑慮升高，人民憂心無法避戰，索性避孕，以免下一代承受戰火有關？有待更多的研究與調查。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內政部統計顯示，台灣人口至6月底已連續30個月負成長，創二戰以來最長紀錄；今年上半年新生兒約4萬6000餘人，較去年同期明顯減少，全年出生數恐首度跌破10萬。

  • 文章認為，台股因AI浪潮屢創新高，與持續下探的出生數形成強烈反差。相較政府宣傳經濟榮景，出生數大幅減少更像是人民對景氣、生活壓力與未來前景的真實投票。

  • 除了低薪與高房價等長期經濟壓力，文章也質疑2025年出生數斷崖式下滑，是否與政局變化及兩岸戰爭疑慮升高有關，認為部分年輕人可能因避戰焦慮而降低生育意願。

內政部

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