黑白集／股市漲停真榮景？ 出生跌停見真相

股市連創新高，政府宣傳經濟大好，但人民卻用出生數反映對於經濟前的景真實感受；圖為台股示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣人口持續負成長，新生兒數今年恐首度跌破10萬；文章並以股市創高對照出生率暴跌，認為這更能反映民眾對經濟與未來的真實信心。

內政部 統計，台灣人口數至6月底已連續30個月負成長，創下二戰以來的最長紀錄。其中，上半年新生兒數為4萬6000餘人，較去年同期減少9000人；今年出生數可能首度跌到8萬人，比起10年前竟腰斬一半以上。對比股市連創新高，政府宣傳經濟大好，連拉好幾根跌停板的出生數，恐怕才更貼近人民對未來的信心指數。

台灣出生數在2016年還有20萬人，此後雖以每年約少1萬人的減幅下降，但2025年比前一年竟一口氣少了2萬7000多人，只剩下10萬7000多人，減幅驚人。而依今年上半年出生數推算，今年不但幾乎可確定跌破10萬人，就連要保住「9字頭」都很吃力。

然而，台灣出生數驟降的這兩年，卻也是台股受惠於AI浪潮而屢創新高的狂飆年代，不斷跌停的出生數顯然與股市大盤指數完全相反。賴政府洋洋自得的經濟榮景，GDP創新高，人民卻用出生數反映出他們對於經濟前景最真實的感受。

更值得深究的是，少子化成因複雜，低薪高房價的經濟壓力雖被認為是年輕人不婚不生的主因，但這種逐步下滑的趨勢，為何在2025年這年突然斷崖式陡降？除了經濟因素，是否跟前一年賴政府上台，兩岸戰爭疑慮升高，人民憂心無法避戰，索性避孕，以免下一代承受戰火有關？有待更多的研究與調查。（轉載自聯合報）