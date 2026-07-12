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台逾1.1萬人苦等器捐 腎臟移植存活率最佳 近9000人等移植

記者沈能元／台北12日電
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器官移植14年逾萬例 製表／元氣中心
器官移植14年逾萬例 製表／元氣中心

AI摘要

文章摘要整理：

台灣器官移植技術成熟，但因捐贈來源長期不足，仍有逾1.1萬人等待移植，其中腎臟需求最多；14年資料顯示肝臟件數居冠，腎臟五年存活率則最佳。

台灣器官來源長年不足，至今仍有逾1.1萬人等待器官移植，以腎臟等待人數8831人最多，近14年器官移植品質資料，肝臟移植完成件數最多，其次才是腎臟；專家說，國內活體肝臟移植技術成熟，加上開放活體捐贈提高移植案件數，而腎臟多仰賴大愛器官，即使腎臟移植存活率表現最佳，來源不足也難滿足需求。

衛福部健保署公布，2011年至2024年器官移植品質資料，14年來共完成1.4萬件移植手術，其中以肝臟7669例最多，其次為腎臟4894例、心臟1055例。術後五年存活率，腎臟的表現最好，達到89%，其次為肝臟74%、心臟66%。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，台灣器官移植水準極高，整體術後五年存活率約達七成，但國內等待移植的人數，一直維持在1萬多人，等待腎臟的人數最多，其次是肝臟。

14年來，肝臟移植件數是腎臟的1.6倍，李明哲分析，除了台灣活體肝臟移植純熟，可接受親屬捐贈，不必仰賴大愛器官，另外因為肝臟具再生能力，僅需移植近四成的肝臟就能滿足生理需求，後續肝臟組織還會長到約九成，才使其移植案件數最多。

目前腎臟等候移植人數多達近9000人，李明哲說，腎臟來源多仰賴大愛器官，但大愛器官來源長期不足，等待患者多需透過洗腎維持生命，甚至終生都等不到，同樣仰賴大愛器官來源的心臟、肺臟也面臨同樣的問題，不過心臟近年因發展人工心臟的橋接治療，多能讓患者撐過冗長的等待期，肺臟則沒有醫療技術可以彌補等待期間，也讓移植件數較低。

李明哲表示，台灣器官移植技術相當成熟，器官來源不足仍是最大瓶頸。提升器官捐贈率須從制度與觀念雙管齊下，包括強化醫療教育、跨專科合作及全民宣導，鼓勵民眾及早預立器官捐贈意願，降低家屬決策壓力。

同時參考國外經驗，建立獨立器官取得組織（OPO），負責器官勸募、保存、運輸與協調，並將生命末期器官捐贈說明納入常規醫療流程，由專業人員接手溝通，提升潛在捐贈者發掘率。

精華 FAQ

  • 目前台灣等待器官移植的人數逾1.1萬人，其中以腎臟等待者最多，約有8831人。這反映出器官來源不足，尤其腎臟需求長期高於供給。

  • 2011年至2024年共完成1.4萬件移植手術，以肝臟7669例最多，其次是腎臟4894例、心臟1055例；術後五年存活率則以腎臟89%表現最佳。

  • 專家認為最大瓶頸在於器官來源不足，尤其大愛器官長期不夠。建議從制度與觀念並進，強化醫療教育、全民宣導，並參考國外建立OPO提升勸募與協調效率。

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