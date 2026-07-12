聯合報社論/賴政府食安究責牛步 政治操作超速

賴清德總統。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 社論批評賴政府面對中聯致癌油事件反應遲緩、究責失衡，只追業者不問官責，卻對其他政治議題展現迅速操作，凸顯食安治理與政治攻防的落差。

中聯致癌油事件爆發一周後，賴清德 總統終於表態，說「該究責就究責，絕不寬貸」。接著相關食品大範圍下架、檢方大動作搜索，整個事件迅速升級為台灣食安史上涉案企業規模最大、層級最高的食安風暴。不過到底哪些人該究責、怎麼究責，賴政府還是含糊其辭。

賴政府對中聯致癌油處理過程，可說荒腔走板。固然業者須擔負極大的責任，但衛福部、食藥署亦難辭其咎。相關部會未能防患未然於前，選擇「蓋牌」於後，難脫責任。如非地方政府自救，推著中央公布下游所有廠商名單，民眾還不知道要繼續吃下多少致癌油食品。

案發迄今，民進黨竟一再將責任推給地方政府。民進黨立委吳思瑤指控台北市長蔣萬安「人在台東享樂坐熱氣球，樂不思北」；民進黨台中市議會黨團則批評「盧秀燕把責任推給中央，應該道歉」，還說是「台中害全台」。代表民進黨出戰台北、新北市長的沈伯洋、蘇巧慧，也將風向帶往「中央與地方應該各自負責」。

更離譜的是食藥署長姜至剛；台中市衛生局到中聯稽查，他竟說「實在不知道台中市衛生局去看什麼」。衛福部長石崇良赴立法院報告備詢，只帶了二張Ａ４紙，在逼問下才心不甘情不願的「為政策改變道歉」，而非為失職與食安破網道歉。石崇良甚至配合綠媒與民進黨政治操作，扭曲桃園市與台中市副市長談話，誣指他們替業者辯護、關切何時重新上架。面對如此重大食安事件，民進黨所想的，還是只有政治攻防。

賴清德遲來的「絕不寬貸」，也大有文章。他把此次事件完全歸咎於「中聯油等公司沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機」，因此所謂「該法辦就依法究辦」的對象，只有業者。至於說應研修《食安法》，也儼然是把責任推給「法制不夠完備」。從頭到尾，都未提及對官員究責。

賴政府面對政治責任，死不認錯，也不下台；但對任何可供政治操作或轉移焦點的議題，卻展現積極與高效。最近日裔綠營名嘴遭香港籍男子揮拳相向事件，警方迅速逮人，陸委會第一時間就定調說，這是大陸「民族團結進步促進法生效後，進行的首件跨境鎮壓案件」。隨後上自賴總統，下至綠營名嘴、網軍，也全面聲討。相關犯罪當然必須依法究辦；但如果食安事件的處理和究責，也能展現積極與高效，民眾就不會這麼焦慮了。問題是，賴政府只想政治操作獲取政治利益，並轉移民眾對食安的關注焦點。

此次事件，令人回想起馬政府時期的強冠餿水油、頂新飼料油事件。當時在野的民進黨，強力要求時任總統馬英九須道歉，時任行政院長江宜樺應下台。而時任衛福部長的邱文達，第一時間就口頭請辭，不久後請辭獲准；時任食藥署長葉明功也同時下台。相同事件、不同政府處理態度，猶如天壤之別。

賴政府這種態度，早在預料之中。二年多來，賴政府官員完全沒有為政策負責下台的觀念。例如誤判馬太鞍溪堰塞湖「無明顯立即危害」的農業部長陳駿季，並未因堰塞湖潰壩造成多人罹難、失蹤負起任何責任，反倒是地方政府官員飽受指責，甚至被司法起訴。

賴政府面對政治責任，死不認錯，也不下台；但對任何可供政治操作或轉移焦點的議題，卻展現積極與高效。最近日裔綠營名嘴遭香港籍男子揮拳相向事件，警方迅速逮人，陸委會第一時間就定調說，這是大陸「民族團結進步促進法生效後，進行的首件跨境鎮壓案件」。隨後上自賴總統，下至綠營名嘴、網軍，也全面聲討。相關犯罪當然必須依法究辦；但如果食安事件的處理和究責，也能展現積極與高效，民眾就不會這麼焦慮了。問題是，賴政府只想政治操作獲取政治利益，並轉移民眾對食安的關注焦點。

賴政府對中聯致癌油的處理方式，連部分民進黨立委都看不下去，但賴政府似乎仍秉持「不認錯就不會有錯，不負責就沒有責任」態度，只想用空話搪塞失職、用謊言遮掩責任，用其他政治操作轉移焦點。但這樣的招式用多了，除了深綠同溫層，不會再有民眾埋單的。