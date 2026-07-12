台平均薪資逾4.7萬 594萬人未達標 百萬年薪過半是電子業

薪資低於平均的員工數 製表／洪安怡

AI摘要 文章摘要整理： 台灣平均薪資持續創高，但多數受薪族未同步受惠，低於平均者達594.4萬人，薪資紅利明顯集中在電子與半導體相關產業。

平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。去年約有594萬名員工薪資低於平均，近五年增加約37萬人，同期間，全台受僱員工平均月薪，五年來增加不到5000元(台幣，下同)。身處「年薪百萬俱樂部」的高薪產業勞工，占比不到兩成；其中，受惠於人工智慧（AI）浪潮的兩大電子核心產業，更吸納了高薪市場逾半數的就業人口，凸顯台灣的高薪紅利高度向科技業傾斜。平均薪資的成長，與多數受薪族的實際感受，恐出現愈來愈大的落差。

依主計總處統計，全台受僱員工平均經常性薪資由2021年的4萬3045元，提高至去年的4萬7884元，5年增加4839元；但同期間低於平均薪資的受僱員工，卻由556.9萬人增至594.4萬人，5年增加約37萬人。

依據薪情平台統計分類，去年低於平均薪資的產業共有53個，大致可分為兩大類；一類是住宿餐飲、零售、教育、社福、美容等內需服務產業。

另一類則是食品、紡織、紙業、塑膠、金屬製品及機械設備等傳統製造業。

其中，最低薪的產業為教育輔助及其他教育業2萬7126元、其次為社會工作業3萬2535元、家具製造業3萬2906元、餐館3萬3166元、美髮及美容美體業3萬3218元。

然而，不少低薪產業同時也是吸納大量就業人口的重要產業。例如零售業受僱員工66.9萬人，平均薪資4萬3243元；餐館36.8萬人，平均薪資3萬3166元；金屬製品業36萬人，平均薪資3萬6969元；機械設備業24.1萬人，平均薪資3萬8701元。

去年全台平均年薪跨越100萬元門檻的產業僅21個小業別，涵蓋的受僱員工約為165.7萬人，對照全台852.3萬名的受僱員工，等於僅有19.4%的勞工得以擠進「百萬年薪產業」窄門，其餘逾八成勞工，多數仍身處在平均薪資未達百萬的產業中。

不過，真正撐起高薪產業半壁江山的，仍是受惠於AI及半導體熱潮的電子業。電子零組件業去年平均年薪133.3萬元，受僱員工高達64.5萬人；電腦、電子產品及光學製品業平均年薪113.9萬元，受僱員工25萬人，兩者合計將近89.5萬人，直接占掉百萬年薪產業員工數的一半以上。

對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，平均薪資容易受到少數高薪者拉抬，因此與一般民眾的感受常有落差；相較之下，中位數比較不受極端值影響，因此更能反映多數受僱員工的薪資水準。近年高薪族群增加，確實會推升整體平均薪資；但另一方面，今年5月經常性薪資年增2.95%，在最低工資連年調升帶動下，低薪族群薪資其實也持續成長。

至於部分產業長期薪資偏低，譚文玲分析，與產業特性有關。例如，教育業涵蓋幼兒園、補習班、駕訓班、留學代辦等，僱用不少部分工時人員；住宿餐飲業也有大量的兼差勞工，工時較短、流動率高，因此拉低平均薪資。她表示，是否需要政策介入協助特定產業，仍須進一步分析。