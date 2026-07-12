我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

台平均薪資逾4.7萬 594萬人未達標 百萬年薪過半是電子業

記者洪安怡／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薪資低於平均的員工數 製表／洪安怡
薪資低於平均的員工數 製表／洪安怡

AI摘要

文章摘要整理：

台灣平均薪資持續創高，但多數受薪族未同步受惠，低於平均者達594.4萬人，薪資紅利明顯集中在電子與半導體相關產業。

平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。去年約有594萬名員工薪資低於平均，近五年增加約37萬人，同期間，全台受僱員工平均月薪，五年來增加不到5000元(台幣，下同)。身處「年薪百萬俱樂部」的高薪產業勞工，占比不到兩成；其中，受惠於人工智慧（AI）浪潮的兩大電子核心產業，更吸納了高薪市場逾半數的就業人口，凸顯台灣的高薪紅利高度向科技業傾斜。平均薪資的成長，與多數受薪族的實際感受，恐出現愈來愈大的落差。

依主計總處統計，全台受僱員工平均經常性薪資由2021年的4萬3045元，提高至去年的4萬7884元，5年增加4839元；但同期間低於平均薪資的受僱員工，卻由556.9萬人增至594.4萬人，5年增加約37萬人。

依據薪情平台統計分類，去年低於平均薪資的產業共有53個，大致可分為兩大類；一類是住宿餐飲、零售、教育、社福、美容等內需服務產業。

另一類則是食品、紡織、紙業、塑膠、金屬製品及機械設備等傳統製造業。

其中，最低薪的產業為教育輔助及其他教育業2萬7126元、其次為社會工作業3萬2535元、家具製造業3萬2906元、餐館3萬3166元、美髮及美容美體業3萬3218元。

然而，不少低薪產業同時也是吸納大量就業人口的重要產業。例如零售業受僱員工66.9萬人，平均薪資4萬3243元；餐館36.8萬人，平均薪資3萬3166元；金屬製品業36萬人，平均薪資3萬6969元；機械設備業24.1萬人，平均薪資3萬8701元。

去年全台平均年薪跨越100萬元門檻的產業僅21個小業別，涵蓋的受僱員工約為165.7萬人，對照全台852.3萬名的受僱員工，等於僅有19.4%的勞工得以擠進「百萬年薪產業」窄門，其餘逾八成勞工，多數仍身處在平均薪資未達百萬的產業中。

不過，真正撐起高薪產業半壁江山的，仍是受惠於AI及半導體熱潮的電子業。電子零組件業去年平均年薪133.3萬元，受僱員工高達64.5萬人；電腦、電子產品及光學製品業平均年薪113.9萬元，受僱員工25萬人，兩者合計將近89.5萬人，直接占掉百萬年薪產業員工數的一半以上。

對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，平均薪資容易受到少數高薪者拉抬，因此與一般民眾的感受常有落差；相較之下，中位數比較不受極端值影響，因此更能反映多數受僱員工的薪資水準。近年高薪族群增加，確實會推升整體平均薪資；但另一方面，今年5月經常性薪資年增2.95%，在最低工資連年調升帶動下，低薪族群薪資其實也持續成長。

至於部分產業長期薪資偏低，譚文玲分析，與產業特性有關。例如，教育業涵蓋幼兒園、補習班、駕訓班、留學代辦等，僱用不少部分工時人員；住宿餐飲業也有大量的兼差勞工，工時較短、流動率高，因此拉低平均薪資。她表示，是否需要政策介入協助特定產業，仍須進一步分析。

精華 FAQ

  • 去年全台受僱員工平均經常性薪資為4萬7884元，5年增加4839元；但低於平均薪資的人數卻增至594.4萬人，5年增加約37萬人，顯示多數勞工未真正追上平均線。

  • 去年全台僅21個小業別平均年薪跨越100萬元，涵蓋約165.7萬名受僱員工，占比19.4%。其中電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業合計約89.5萬人，超過高薪產業員工的一半。

  • 主計總處指出，平均薪資容易受少數高薪者拉抬，因此與民眾感受常有落差；中位數更能反映多數受僱員工水準。另因最低工資調升，低薪族群薪資也在成長，但產業間差距仍大。

上一則

中聯問題油累積逾3900噸 總經理余凌冲認罪獲交保 檢方抗告

下一則

瘋台股 跨業堆疊貸款成管理死角、年輕股民違約交割暴增

延伸閱讀

台灣前5月實質薪資年增1.2% 6年最佳

台灣前5月實質薪資年增1.2% 6年最佳
台上市公司薪資王 聯發科平均446萬5連冠 台積電僅第三

台上市公司薪資王 聯發科平均446萬5連冠 台積電僅第三
大學畢業生起薪被高估2.4萬元 預期8萬實際僅5.6萬

大學畢業生起薪被高估2.4萬元 預期8萬實際僅5.6萬
台軍公教明年調薪4％ 社會貧富趨兩極化 7戶年所得千萬免繳稅

台軍公教明年調薪4％ 社會貧富趨兩極化 7戶年所得千萬免繳稅

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣