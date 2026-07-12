黑白集/作假？蓋牌？食安五環框不住人性
中聯油脂驗出一級致癌物超標事件，已釀成超級食安風暴。雖然食藥署祭出上億元重罰，檢方更動員13名檢察官大搜索，相關企業高層或遭聲押、或令重保，卻只是更加證實民進黨政府的「食安五環」已徹底破功！
台灣歷經多次食安風暴，食安相關機制也屢有改革。就以檢驗為例，2014年《食安法》修法即規定，上市櫃食品業者須設實驗室；2016年更強制食用油業者設實驗室。
但這次的油品風暴，卻讓蔡、賴政府接續構建的兩版食安五環灰頭土臉。除了食藥署官員指稱的業者涉嫌惡意延遲通報、已知超標仍然大量出貨，更讓人民心驚的是業者的實驗室幾如虛設！
食用油既屬強制檢驗品項，從進貨到出貨理當批批檢驗，為何卻遲至「第三手」才反映有問題？無論是實驗室弄虛作假，抑或是高層「蓋牌」，均凸顯兩版食安五環根本框不住「人性」。雖然行政院長卓榮泰已指示修法。食藥署將納入「突襲抽查」，殊不知政府本就有不定期查核、神秘客送驗等監督機制，顯然，掉螺絲的並不止業者。
實驗室品管與工廠生產之間天生存在矛盾，唯有提升實驗室位階、專業及獨立性，賦予實驗室通報權責，並免受企業究責、甚或應予獎勵，才有可能克服追求產能盈利的企業官僚文化。但食安五環真找對藥方了嗎？(轉載自聯合報)
核心爭議在於一級致癌物超標後，業者是否延遲通報、明知超標仍持續出貨，以及實驗室檢驗是否形同虛設，導致問題油品擴大成為重大食安風暴。 文章認為蔡、賴政府接續打造的食安五環已徹底破功，因為從檢驗、通報到監督都未能阻止問題油流入市場，顯示制度設計仍擋不住人性與企業利益。 作者主張提升實驗室位階、專業與獨立性，賦予通報權責，並讓其免於企業究責甚至給予獎勵，同時強化突襲抽查與日常監督，才可能補上制度漏洞。
精華 FAQ
核心爭議在於一級致癌物超標後，業者是否延遲通報、明知超標仍持續出貨，以及實驗室檢驗是否形同虛設，導致問題油品擴大成為重大食安風暴。
文章認為蔡、賴政府接續打造的食安五環已徹底破功，因為從檢驗、通報到監督都未能阻止問題油流入市場，顯示制度設計仍擋不住人性與企業利益。
作者主張提升實驗室位階、專業與獨立性，賦予通報權責，並讓其免於企業究責甚至給予獎勵，同時強化突襲抽查與日常監督，才可能補上制度漏洞。
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