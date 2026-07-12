瘋台股 跨業堆疊貸款成管理死角、年輕股民違約交割暴增

台股近期震盪劇烈，違約交割案件暴增，案件主角多是年輕的當沖客，只是沒有浮上檯面。示意圖，非當事人。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台股大漲引發FOMO，四貸同堂、六貸同堂現象浮現。

台股大漲引發FOMO，四貸同堂、六貸同堂現象浮現。 重點二： 銀行看不到券商與保險借款，跨業堆疊成風險死角。

銀行看不到券商與保險借款，跨業堆疊成風險死角。 重點三：年輕股民當沖失手增多，6月違約交割金額創新高。

全民瘋台股 ，不少投資人都卯足全力開槓桿，深怕自己沒跟上台股大漲走勢的FOMO（錯失恐懼症）心態，使得「四貸同堂」、「六貸同堂」景況逐步浮現。只不過，這恐怕都還只是冰山一角，金融產業最擔心的，莫過於金融三業別彼此不清楚同一個貸款人在銀行、證券、保險等三大業別的借款情況，「貸款跨業堆疊」問題已經成為最大的風險管理死角。

今年以來，台股瘋狂大漲逾1萬6000點，投資人普遍認為，今年不僅產業基本面佳，有人工智慧（AI）、半導體議題領軍，加上年底選舉，按照過往經歷，台股「坐5望6」，也就是站穩5萬點、上看6萬點，指日可待。

正因有此預期心理，不少人開始投入股市，有些投資人為了放大自己的獲利，選擇大開金融槓桿，透過貸款方式增加自己的本金，同時背負房貸、車貸、信貸、股票融資等方式全部投入股市，亦即目前市場上最常談到的「四貸同堂」。

央行 總裁楊金龍日前在立院財委會便示警，買股投資勿過度操作槓桿，央行也將密切注意違約交割是否會由個案擴大為普遍現象。

過往，銀行業者可以透過聯徵中心資料，了解借款人在其他銀行裡的借款資料；然而，銀行卻看不到借款人在證券公司作「不限用途款項借貸」、「融資券」，或是在保險公司進行「保單質借」的狀況。

也因此，倘若這位借款人除了和銀行借款，也在證券、保險這裡「三管齊下」，那麼該銀行透過聯徵中心所掌握到的借款人在整個銀行體系的槓桿程度，只不過是「冰山一角」，實際上這位借款人投資台股運用槓桿的程度比起銀行所看到的高出好幾倍。

從目前券商的觀察來看，現在最敢衝的莫過於「年輕股民」，大型券商主管指出，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小博大的年輕當沖客，口袋裡可能只有3、5萬元（台幣，下同），卻敢挑戰每股幾百元的股票。

近期台股震盪劇烈，違約交割案件跟著暴增，除了市場看得到的億元級大案，第一線更明顯的變化，是只有幾萬元、十幾萬元無力履行交割的小額案件增加，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小搏大的年輕當沖客；行情順風時每天進出，一旦失手，可能連並不算高的交割款都拿不出來。

大型券商主管指出，違約交割的情況已經和以往不同，過去可能是大戶資金控管或是多空交戰下的結果，現在卻成為年輕敢衝股民的意外。

「很多年輕人根本不知道違約交割的風險。」該主管說，一旦構成違約交割，除面臨最高7%違約金及券商強制處分帳戶資產外，聯徵信用紀錄將被註記長達5年，後續申辦信用卡、房貸恐受影響，交易資格也可能遭券商限縮或凍結。

根據統計，6月上市股票違約交割申報金額約28.6億，創2019年公布相關統計以來單月新高；6月上市股票成交值約29.06兆，違約金額占整體成交值0.01%，但絕對金額已明顯放大，其中6起更集中在6月9日後約1個月內。

銀行業高層坦言，在聯徵中心可看到「四貸同堂」，但證券業者或保險業者對客戶的授信資料，目前銀行業者的確無法在聯徵中心看得到。

另一位證券業高層也坦言，券商看不到聯徵中心的資料，同樣的，銀行也不會知道這位借款人是否有同時向券商借錢，自然無法掌握當借款人把槓桿開極大時的「跨業堆疊」情形。

從目前券商的觀察來看，現在最敢衝的莫過於「年輕股民」，大型券商主管指出，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小博大的年輕當沖客，口袋裡可能只有3、5萬元，卻敢挑戰幾百元的股票。

銀行業高層表示，民眾「舉債買股」槓桿管理最大的隱憂，到底民眾運用槓桿的真實狀況高到何種程度？從目前的金融監理角度來看，不管是中央銀行、或者金管會，都很難以掌握，甚至連同一個金控集團旗下的證券、銀行跟保險公司，基於個資保護的限制，除非是和洗錢防制有關，否則客戶的資料不能在同一個金控集團內跨子公司流通。