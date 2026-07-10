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彭博：台灣人口連30個月負成長 創二戰結束以來最久紀錄

編譯易起宇／綜合外電
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全台人口6月創下連續第30個月負成長，超越疫情期間的連29個月紀錄。 （路透）
全台人口6月創下連續第30個月負成長，超越疫情期間的連29個月紀錄。 （路透）

台灣創下自二戰結束以來維持最久的人口負成長，凸顯出這個位在全球人工智慧（AI）熱潮中心的製造樞紐所面臨的人口挑戰。

內政部10日數據顯示，截至6月底止，全台人口為2,324萬3,565人，比去年同期減少0.44%。據彭博統計，這將是全台人口連續第30個月下滑，持續期間超越新冠疫情期間的連29個月。

和許多東亞經濟體一樣，台灣在翻轉其全球名列前茅最低的出生率上陷入苦戰。全台6月僅出生7,324名新生兒，比去年同期下滑18.3%。

為對抗這股趨勢，政府已提案一系列措施來鼓勵生育，包括0到18歲國家養、提高育兒補貼，以及對家長的額外稅額優惠。

精華 FAQ

  • 依彭博統計，台灣人口已連續30個月下滑，時間長度超越疫情期間的連29個月，成為二戰結束以來維持最久的人口負成長紀錄。

  • 內政部10日數據顯示，截至6月底全台人口為2324萬3565人，較去年同期減少0.44%。這反映台灣人口持續萎縮，且趨勢尚未出現明顯扭轉。

  • 為因應低出生率，政府已提案多項鼓勵生育政策，包括0到18歲國家養、提高育兒補貼，以及提供家長額外稅額優惠，希望減輕家庭養育負擔。

內政部

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