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中颱襲台 北部首當其衝 華航、長榮、星宇航班取消 10縣市放假

台灣新聞組／台北10日電
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宜蘭三星的果農9日趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。(記者邱德祥／攝影)
宜蘭三星的果農9日趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中颱巴威持續逼近，北部、東部與山區將有豪雨以上降雨，多地停班停課、航班取消，堰塞湖警戒升高並啟動大規模撤離。

中颱巴威持續逼近，雖有減弱及加速通過趨勢，但七級暴風半徑仍達380公里。氣象署預估，北部愈晚降雨愈明顯，北部、中部山區及東部山區恐達豪雨等級以上，其餘各地也有大雨或豪雨機率。林保署昨下午4時同步發布馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮、鳳林撤離近千人；光復鄉公所也啟動預防性撤離，若達紅色警戒須撤離約3300人。

因應颱風來襲，苗栗以北、宜蘭、花蓮、連江等十縣市今天全天停班停課，台中、南投今晚六時起至周六全天停班課，其餘縣市照常上班上課。

多數國籍航空今天全天航班均取消，離島船班則共有十四航線、合計一一四航次停航，金泉小三通航線昨中午起已因船舶避台作業停止航行。另外，若風速達標，國道部分高架恐將封路或實施降速通行。公路局擬局部封閉淡江大橋，降低快車道速限，必要時全面封橋。

颱風來襲，民眾9日上黃昏市場排隊採買青菜。(記者黃仲裕／攝影)
颱風來襲，民眾9日上黃昏市場排隊採買青菜。(記者黃仲裕／攝影)

萬里溪堰塞湖水位昨約七成滿、356萬公噸。若蓄滿，一小時內將溢流沖刷壩體導致潰決，最大洪峰約45分鐘到達西寶大橋，到30公里外的台九線萬里溪橋約一小時，到箭瑛大橋推估一個半小時；台鐵也須留意安全。

林保署花蓮分署表示，氣象署發布海警，已達萬里溪堰塞湖黃色警戒發布標準，警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮、明利二村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信、大榮、北林六里。兩鄉鎮撤離堰塞湖、土石流保全戶共909人。

萬榮鄉長梁光明感嘆，全鄉六村都有保全戶，颱風要來了，絕不能掉以輕心。鳳林鎮公所也表示，只要發布黃色警戒，三類三百多名保全戶都要同步撤離。

「已經第三次（撤離）了。」萬榮鄉吳姓婦人說，她和丈夫上月下旬起接連撤離，心情很不好，只能把門鎖好，趕緊到收容所避難，希望一切平安。附近的保全戶楊姓婦人也忙著開車趕去鳳林接孩子下課，並探視身體不好的父親。

另外，馬太鞍溪堰塞湖暫無蓄水，回復河道型態，但殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道約有二點四億土方，預估若強降雨造成上游土砂崩塌，可能形成新生、蓄水量逾百萬噸的堰塞湖，伴隨強降雨易潰決，也發布黃色警戒，警戒區域包括光復鄉七村、鳳林鎮四里及萬榮明利村。光復鄉下午四時起預防性撤離。

巴威預計明天就會來到台灣西北方，影響台灣最劇烈時間點，將落在今日下半天至明天。氣象署昨下午先發布海上颱風警報，並於今晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估包含宜蘭、花蓮縣，不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

中央氣象署技正謝佩芸表示，北台灣今日上午就會有間歇性降雨，入夜後降雨更加明顯。北部、中部山區及東北部山區可能達豪雨等級以上，其餘各地則有大雨或豪雨機率。

氣象署預估，颱風影響期間自昨日到周日四天累積雨量，北部山區可能達600至900毫米、宜蘭縣400至600毫米，台中市、南投縣也可能有500至800毫米，南部山區有機會達400至600毫米。

台灣周邊海域昨已出現七米浪高，氣象署更首度對東部沿海發布巨浪告警。謝佩芸指出，今入夜後，各地都會出現九到十一級強陣風，尤其是接近暴風中心的桃園以北、宜蘭及綠島、蘭嶼，瞬間陣風有機會達到十二級以上。

今年首個侵台颱風，威力不容小覷。謝佩芸提醒，巴威近台時受地形影響，可能改變環流狀況，路徑因此出現擺盪、偏折，仍不排除其從東北角登陸，或通過基隆及彭佳嶼間形成典型西北颱的可能。

航班異動部分，桃園機場指出，多數國籍航空均取消周六全天航班，其中華航長榮今晚六時至周日凌晨四時沒有航班起降，虎航則是部分取消、部分延後至周日或周一，另機場觀景台今晚六時起預防性關閉。

精華 FAQ

  • 氣象署預估北部、中部山區及東北部山區可能達豪雨等級以上，其餘各地也有大雨或豪雨機率，北部入夜後雨勢會更明顯，影響時間集中在今日下半天到明天。

  • 苗栗以北、宜蘭、花蓮、連江等10縣市全天停班停課，台中、南投晚間起停班課；國籍航空多數取消航班，離島船班停航，部分國道與橋梁也可能限速或封閉。

  • 林保署對萬里溪、馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，萬榮、鳳林與光復等地已啟動撤離，合計近千人受影響；若雨勢再增強，相關地區仍可能擴大撤離範圍。

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