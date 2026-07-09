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ADB大幅上修台灣成長率 2026年衝9.5% 先進亞洲第一名

編譯季晶晶／綜合外電
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亞洲開發銀行大幅上修台灣2026年經濟成長率至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。（...
亞洲開發銀行大幅上修台灣2026年經濟成長率至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。（路透）

亞洲開發銀行（ADB）周四發布最新版「亞洲發展展望」報告，大幅上修台灣2026年經濟成長預測至9.5%，居先進亞洲經濟體之冠。全球AI熱潮持續，可望支撐出口成長，並帶動AI基礎設施與硬體投資，是此次上修主因。

新預測值較4月預估的7.6%高出1.9個百分點。出口仍是經濟成長的主要動力，第1季出口年增35.8%；其中，科技產品出口在2025年第4季大增81.4%的高基期下，今年第1季再勁揚76.0%。薪資調升及股市上漲，也支撐民間消費。

2027年成長率則維持在4.0%不變，因預期全球AI需求將逐漸回歸正常。

ADB也將先進亞洲經濟體2026年成長率，由4月預估的2.2%上修至2.6%：其中台灣居首，新加坡3.2%、香港3.0%、南韓2.6%、澳洲2.0%、紐西蘭1.6%、日本僅0.7%。

至於亞洲開發中經濟體，ADB預估2026年經濟成長率為4.9%，高於中東衝突期間特別更新報告預估的4.7%，但仍低於4月發布常規展望時預估的5.1%。

隨著油價及供應狀況逐步趨穩，ADB預估2026年通膨率為4.3%，低於4月特別更新報告預估的5.2%，2027年可望放緩至3.4%。

儘管亞洲經濟前景略有改善，但風險仍偏向下行，包括中東戰事再度升級、能源市場持續動盪、金融環境收緊，以及中國房地產市場進一步惡化。

報告也指出，航運路線中斷及聖嬰現象等極端天氣，可能衝擊農業生產與貿易流動，進一步推升食品價格。

精華 FAQ

  • 主要原因是全球AI熱潮持續，支撐出口成長並帶動AI基礎設施與硬體投資；同時台灣第1季出口表現強勁，科技產品出口與民間消費也提供額外動能。

  • ADB最新預測台灣2026年經濟成長率為9.5%，較4月預估的7.6%上修1.9個百分點，並且在先進亞洲經濟體中排名第1。

  • ADB維持台灣2027年成長率為4.0%，認為AI需求會逐漸回歸正常；同時提醒中東戰事、能源波動、金融收緊、中國房市惡化與極端天氣等風險。

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