我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng ...
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

鴻海創辦人郭台銘近日因遭媒體報導與一名謝姓女球友互動密切，引發外界高度關注。事件曝光後，外界原以為雙方可能會暫時避嫌，不過近日又傳出郭台銘被拍到現身謝女住處附近公園一帶，引發更多討論。對此，兩性專家欣西亞分析，外界壓力有時反而可能讓一段不被認同的關係產生更強烈的依附感。

欣西亞在社群平台發文指出，許多人在面對類似事件時，常會疑惑：「事情都曝光了，為什麼還會繼續聯絡？」她表示，根據過往諮詢經驗，外遇關係並不一定會因為曝光而立即中止，因為「被發現」與「想結束」本身是兩件不同的事情。

她解釋，事件曝光後，改變的是外在環境與風險，但一個人在關係中形成的情感依賴、習慣與心理需求，並不會因為消息曝光就瞬間消失。有些人甚至會因此更加謹慎，試圖降低被發現的機率，而非真正思考如何結束關係。

欣西亞提到，心理學上常見所謂「羅密歐與茱麗葉效應」，當一段關係受到外界阻礙時，雙方反而可能因共同面對壓力，而產生更強烈的連結。原本只是秘密往來的關係，在受到外界關注後，可能變成「只有彼此理解」的情境，進一步強化兩人的同盟感。

她指出，部分人在這種狀態下，可能會將重心放在如何避免再次曝光，包括更改聯絡方式、調整見面時間或地點，而不是重新檢視這段關係是否應該停止。

欣西亞也表示，這也是許多婚姻中遭遇背叛者最難承受的地方。真正造成巨大傷害的，往往不只是第一次發現外遇，而是在對方承諾修復關係、表示會切斷聯繫後，卻仍選擇繼續隱瞞與往來，「再次發生的背叛，往往比第一次發現時更加痛苦。」

精華 FAQ

  • 報導指郭台銘與謝姓女球友互動密切，曝光後又被拍到現身女方住處附近，引發外界關注兩人是否仍持續往來，也讓外遇關係曝光後的心理反應成為焦點。

  • 她表示，被發現與想結束是兩件不同的事。曝光只改變外在風險，原本形成的情感依賴、習慣與心理需求不會瞬間消失，所以有些人只是更小心，而非真正分開。

  • 羅密歐與茱麗葉效應是指關係越受阻礙，雙方越可能因共同承受壓力而更緊密。欣西亞認為，外界愈想阻止，當事人可能愈靠近，甚至更強化彼此的同盟感。

鴻海 郭台銘

上一則

台陸軍後備旅長帶隊上制服酒店嗨整晚 爽到天亮被拔官

延伸閱讀

郭台銘女球友風波 林志玲Po文引聯想 被指隔空挺曾馨瑩

郭台銘女球友風波 林志玲Po文引聯想 被指隔空挺曾馨瑩
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入
曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54
美國在台協會（AIT）於台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴（中）與AIT台北辦事處處長谷立言（左）分別擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

宏都拉斯外長駁與台復交 中讚賞 美鼓勵拉美領袖訪台友邦

2026-07-03 21:35
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返