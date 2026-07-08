郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

鴻海 創辦人郭台銘 近日因遭媒體報導與一名謝姓女球友互動密切，引發外界高度關注。事件曝光後，外界原以為雙方可能會暫時避嫌，不過近日又傳出郭台銘被拍到現身謝女住處附近公園一帶，引發更多討論。對此，兩性專家欣西亞分析，外界壓力有時反而可能讓一段不被認同的關係產生更強烈的依附感。

欣西亞在社群平台發文指出，許多人在面對類似事件時，常會疑惑：「事情都曝光了，為什麼還會繼續聯絡？」她表示，根據過往諮詢經驗，外遇關係並不一定會因為曝光而立即中止，因為「被發現」與「想結束」本身是兩件不同的事情。

她解釋，事件曝光後，改變的是外在環境與風險，但一個人在關係中形成的情感依賴、習慣與心理需求，並不會因為消息曝光就瞬間消失。有些人甚至會因此更加謹慎，試圖降低被發現的機率，而非真正思考如何結束關係。

欣西亞提到，心理學上常見所謂「羅密歐與茱麗葉效應」，當一段關係受到外界阻礙時，雙方反而可能因共同面對壓力，而產生更強烈的連結。原本只是秘密往來的關係，在受到外界關注後，可能變成「只有彼此理解」的情境，進一步強化兩人的同盟感。

她指出，部分人在這種狀態下，可能會將重心放在如何避免再次曝光，包括更改聯絡方式、調整見面時間或地點，而不是重新檢視這段關係是否應該停止。

欣西亞也表示，這也是許多婚姻中遭遇背叛者最難承受的地方。真正造成巨大傷害的，往往不只是第一次發現外遇，而是在對方承諾修復關係、表示會切斷聯繫後，卻仍選擇繼續隱瞞與往來，「再次發生的背叛，往往比第一次發現時更加痛苦。」