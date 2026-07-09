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強颱巴威逼近台灣 暴風半徑破31年紀錄 大學分科測驗順延

記者孟嘉美／台北9日電
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台北市內湖日前因強降雨淹水引發民怨， 強烈颱風巴威周末襲台，北市環保局全面加強溝...
台北市內湖日前因強降雨淹水引發民怨， 強烈颱風巴威周末襲台，北市環保局全面加強溝渠清疏。（記者林澔一／攝影）

強颱巴威持續進逼，明晚至周六白天，是颱風最接近台灣的時刻，中部以北、宜蘭地區及南部、花蓮山區可能會有大雨或豪雨，北部山區可能有豪雨以上等級的降雨。中央氣象署表示，目前預測颱風以通過台灣東北方近海的機會最高，但若與地形交互影響，不排除更靠近台灣，可能於東北角登陸；考量應試安全，大學招聯會昨拍板分科測驗延期。

巴威颱風於昨日達到鼎盛期，近中心風速每秒60公尺、7級暴風半徑擴大到380公里，已超越今年4月的風王「辛樂克」，更創下1995年以來最大颱風紀錄，是一個又強又大的颱風。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威於昨晚間北轉後，強度進一步減弱，不過近台時，仍可達強颱下限或中颱上限，7級暴風半徑將維持350公里。上一個暴風半徑如此龐大且發布警報的颱風，得追溯至2001年的輕颱尤特。

當時尤特從台灣南方海域快速掃過，距離台灣最近約90公里，中心雖沒登陸，但氣象署發布長達兩天的海陸警報，全台多處鐵、公路交通中斷，造成1人死亡、農林漁牧損失近億元。

由於巴威近中心最大風速是尤特的兩倍、移動速度較緩慢，且預報路徑颱風中心距離東北角相當接近，氣象署仍不排除登陸可能，影響恐怕比25年前的尤特更劇烈。黃恩鴻表示，周五晚間到周六白天將是颱風最接近的時候，各地都將出現明顯風雨。

強颱巴威來勢洶洶，考量應試安全，大學招聯會昨拍板分科測驗延期至下周一、二（13、14日）舉行。教育部長鄭英耀表示，會請各縣市教育局處主動與相關局處協調，優先完成路樹清理、道路障礙排除及通行動線整備，並確保通往各考場的道路安全。

今年分科測驗共3萬9213人報考，招聯會也說明，因應分科測驗日期延後，成績公布改為8月3日；分發入學後續招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日至8月8日，放榜時間延後到8月17日。

不過由於颱風災損難料，全教產理事長林蕙蓉直言，有些學校地處偏遠，若真的遇災，也不見得方便整理，但如今只剩周日能因應，主管機關決策有點「太有自信了」，也呼籲必要時，警力應出動支援，協助考生抵達考場，受災而無法如期應考的考生，也應有補救配套。

此外，強颱逼近台灣，苗栗、彰化與台東等地農民近日紛紛搶收稻作、水果等作物，割稻機幾乎全天候作業；台東芒果農民也加快採收腳步，無奈表示今天夏天價格低迷，好不容易七月行情回升，卻碰上強颱攪局，「收多少算多少」。

正值暑假旅遊旺季，綠島、蘭嶼也提前展開疏運。有遊客表示，原本還想多停留幾天，為了安全起見，決定提前返程，以免受困離島。

巴威颱風近逼台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港8日下午防颱措施包含漁船返港避風並以纜繩加...
巴威颱風近逼台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港8日下午防颱措施包含漁船返港避風並以纜繩加固。漁民會使用多條纜繩將船隻前後與側邊繫牢，以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。（記者黃仲裕／攝影）

精華 FAQ

  • 巴威昨日達鼎盛期，近中心風速每秒60公尺，7級暴風半徑擴大到380公里，已超越今年4月的風王「辛樂克」，並創下1995年以來最大颱風紀錄。

  • 氣象署預估，周五晚間到周六白天是巴威最接近台灣的時刻，中部以北、宜蘭、南部與花蓮山區可能出現大雨或豪雨，北部山區甚至可能達豪雨以上。

  • 因巴威可能帶來強風豪雨，招聯會為確保應試安全決議延期。分科測驗改至13、14日舉行，成績8月3日公布，志願登記順延至8月5日至8月8日，8月17日放榜。

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