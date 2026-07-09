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接軌國際 零股交易年底提早至9時 撮合時間縮短至每秒1次

記者朱漢崙／台北9日電
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證交所將推動台股3大交易方式改革。（本報資料照片）
證交所將推動台股3大交易方式改革。（本報資料照片）

為接軌國際市場，證交所將推動台股3大交易方式改革，其中在零股交易方面，盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為9時，與整股（以千股為1張的交易單位）一致；零股買賣撮合時間也將從每5秒縮短至每1秒1次。此外，千金股不論是整股或零股，最小升降單位將改為每檔「1元1跳」，以降低投資門檻並減少買賣價差。

證交所董事長林修銘昨赴立法院財委會備詢指出，零股交易開盤時間目前是9時10分，預計提前到9時，將在今年底前上路。據指出，新制上路日期暫訂為12月7日。

此外，零股交易撮合時間規畫從5秒縮短到1秒，將在明年7月上路。立委李坤城關切新制上路時間能否進一步提前？林修銘說，新制度實施時，主要考量券商系統穩定性，目前預計是明年7月，有沒有可能再提早實施要看券商，並非證交所可決定。

針對盤中零股撮合間隔時間縮短為1秒，證交所表示，此舉有助盤中零股交易的流動性；不過，為保護小額投資人，零股交易仍將維持「集合競價」模式，而非整股採行的「逐筆撮合」，避免改為逐筆撮合造成盤中波動過於劇烈。

至於預計明年7月上路的還有千元以上高價股的變動單位，將從5元改為1元。市場人士說，千金股每跳動1次為5元，買賣雙方報價無法細緻化撮合造成障礙，改為1元1跳後，定價可望更精準，並能有效刺激市場交投熱絡。

目前為止台股約有54檔千金股，台股處於高檔震盪，明年台股大盤指數究竟是續航走升或回檔難以預測，若價格變動單位從5元變為1元，對於想投資千金股，但財力有限的民眾，將更能發揮「抗震」的功效。

在台股交易時間延長議題方面，金管會主委彭金隆昨說，目前暫不實施交易時間延長，這並非現在優先事項，也無時間表。現在市場有多元的參與者，也有各種意見，金管會立場很明確，如果沒達成社會共識不會推動交易時間延長。

精華 FAQ

  • 盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為9時，和整股一致；撮合間隔也會由每5秒1次縮短為每1秒1次，以提升交易效率與流動性。

  • 零股開盤提前至9時的部分，預計今年底前上路，暫訂日期為12月7日；撮合間隔縮短至1秒則規畫在明年7月實施，是否再提前要看券商系統準備。

  • 千金股的最小升降單位將由5元改為1元，方便精準報價並降低投資門檻；至於延長台股交易時間，金管會目前不列優先事項，也強調未形成社會共識前不推動。

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