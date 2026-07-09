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台青安成家購屋優貸8月上路 新增排富條款 婚育可加貸

記者朱漢崙／台北9日電
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青安3.0將於8月上路，針對婚育家庭的貸款額度上限，將給予較高額度。(記者余承翰...
青安3.0將於8月上路，針對婚育家庭的貸款額度上限，將給予較高額度。(記者余承翰／攝影)

青年安心成家購屋優惠貸款（青安3.0）將於8月上路，消息人士指出，新方案將給予「婚」與「生育」家庭不同的貸款額度，並新增排富條款，包括採「3級制」設定購屋總價、訂定申貸人的年所得200萬元（台幣，下同，約6萬2293美元）的上限；此外，利率補貼採逐年退場，但訂有回溯條款。

財政部長莊翠雲昨天在立法院財委會備詢指出，青安貸款是為了協助沒有自有房屋的民眾購屋，而且要用在真正需要協助的民眾身上，因此新政策將會納入所得考量；此外，也會考慮給予婚育家庭不同貸款額度。據了解，行政院會在下周公布青安3.0的方案。

消息人士說，青安3.0貸款方案將響應總統賴清德鼓勵婚育的政策方向，在貸款額度方面，單身族維持現有的1000萬元，申貸兩年前結婚額度調高為1200萬元，至於有小孩的家庭額度則為1500萬元。申貸人若離婚，承作的8大公股行庫就得追討多出的200萬元。

據了解，大型行庫對於實務上還得去調查借款戶婚姻狀況認為窒礙難行，因此內政部將提供戶政資料供承作行庫日後對借款人的婚姻狀況進行勾稽。

至於房屋總價上限將採取「3級制」。知情人士說，坐落於台北市的房屋總價上限為3500萬元，新北市與新竹縣市為2500萬元，6都的桃園、台中、高雄、台南和其他縣市則為2000萬元。而新竹縣市和新北市落在同一級，主要由於竹科房價因科技產業發展帶動房價飆漲，因此房價「天花板」與新北市同級。

知情人士指出，當初在訂定各區域總價的限制時，為了不讓外界詬病「借青安買豪宅」，因此以在當地「買2房」來估算合適的總價，最後才決定用「3級制」價位來作總價限制。

此外，所得上限究竟是以「家戶」或「個人」年所得200萬元，據悉，青安3.0會以個人年所得200萬元作為申貸門檻，超過就無法申貸。消息人士指出，根據財政部統計，發現年收入200萬元以上申貸人占比很低，因此認為200萬元的限制不致讓目前適用新青安的民眾在新制上路後借不到。

針對200萬應採個人或家戶所得，兩方案都有人支持，但最後方案決定採取個人年所得，主要考量是顧慮若採取家戶年所得，將使政策成效打折扣。

利率方面則會有「回溯條款」，亦即民眾在現行的新青安制度下申貸，即使8月青安3.0上路，利率補貼仍會比照新制有「3加4」（前3年和後4年逐漸落日）的補貼，也就是說，目前的新青安貸款戶，利率補貼都可一併從現行的最長3年延長至7年。

精華 FAQ

  • 青安3.0預計8月上路，重點是新增排富條款與所得門檻，並以房屋總價3級制限制申貸標的，避免資源流向高資產族群，讓補助更聚焦真正需要協助的首購民眾。

  • 新方案維持單身族1000萬元額度，申貸前2年結婚者提高到1200萬元，有小孩的家庭則可到1500萬元；若日後離婚，行庫還會追討超過原額度的部分。

  • 新制利率補貼採逐年退場，但設有回溯條款，現行新青安貸款戶不會因8月上路而吃虧，補貼可依新制延長到最長7年，維持原有支持效果。

利率 貸款 財政部

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