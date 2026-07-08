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新聞評論／李遠的災難變奇蹟 曝公廣媒體「黨媒化」

聯合報社論
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文化部長李遠。(記者杜建重／攝影)
文化部長李遠。(記者杜建重／攝影)

文化部長李遠日前在立法院備詢，左批「Taiwan Plus是災難」，右轟受補助的國片「功夫」慘敗很傻眼。事隔兩天，李遠出席公廣集團活動卻改口稱「公廣是奇蹟」，請大家原諒他「講錯話」，還說為保住預算「叫我說什麼都可以」。李遠從「災難」變「奇蹟」的急轉彎，顯示他「見人說人話、見鬼說鬼話」的言不由衷，也暴露政府文化政策進退失據，更難掩公共媒體根本已經「黨媒化」。

Taiwan Plus為公廣集團一員，是蔡英文時代成立的重點機構，目的在進行國際宣傳。誰料，成立至今花了近百億（台幣，下同）預算仍定位不清，主管坐領高薪卻頻繁更換，播製內容與台灣沒有太多關係，完全無法發揮預期的國際宣傳效果。

李遠批評Taiwan Plus是「災難」，不啻戳破政府無能，民進黨勢必深為不滿，李遠只能忙不迭地道歉賠不是。「功夫」拿了文策院1.5億補助，結果票房僅4000多萬元，害政府慘賠。文策院的補助政策同樣出自蔡政府「傑作」，李遠又捅到馬蜂窩，也只能道歉「救官位」。

身為「文化人」出身政務官，李遠原本在立院說了真心話，令人耳目一新；未料其風骨竟連兩天的「保鮮期」都不到，立刻自己下架。而他竟能隨口把「災難」說成「奇蹟」，還說出「叫我說什麼都可以」；為了「五斗米」，需要把自己的尊嚴踐踏到這個地步嗎？或者，在民進黨政府工作，政務官根本沒有說實話的自由？

李遠的取巧與反覆，除凸顯個人失格，更暴露政府文化政策的偏歧與公共媒體「黨媒化」問題；公共資源淪為執政黨的工具，還千方百計規避監督。李遠的爭議還不止這樁，之前他就因處理公視董事會人事改組一意孤行，拒絕依慣例循「政黨協商」確保董監事名單中立，導致在野推薦的八名審查委員集體憤而請辭，公廣董事會提名也深陷僵局。

當公共媒體淪為當權者的文宣機器與私有封地，而文化部長竟連最後「說真話」的斯文都掃地，這豈止是公廣集團黨媒化的危機，也是國家法治主義的墜落。

精華 FAQ

  • 他先在立法院批評Taiwan Plus是災難，兩天後出席公廣活動又改口稱公廣是奇蹟，並表示為保預算「叫我說什麼都可以」，形成強烈反差。

  • 作者認為李遠的改口不是單純失言，而是顯示政府在文化政策上進退失據，官員為了預算與政治壓力失去說真話的空間，政策方向也因此顯得混亂。

  • 文章主張公共媒體已被執政黨當成宣傳工具，公共資源淪為政治用途，連董事會人事與監督機制也受影響，因此形容公廣集團出現黨媒化現象。

蔡英文

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