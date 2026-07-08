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「性侵毛小孩」歌曲竟獲文化部補助 郭正亮：自由不等於低俗

台灣新聞組／台北8日電
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前立委郭正亮。（本報資料照片）
前立委郭正亮。（本報資料照片）

立法院教育及文化委員會日前審議文化部預算，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除文化部媒體宣導費，引發朝野立委激烈交鋒。國民黨立委羅智強更點名，獨立樂團曾推出涉及「性侵毛小孩」內容的歌曲，卻獲文化部補助70萬台幣（約2.18萬美元），要求文化部反省。前立委郭正亮直批，自由不等於低俗沒水準，喊「合法的飯」的歌手寫「玻璃睪丸」這類辱男字眼卻獲文化部肯定，標準何在？

中時新聞網報導，最早揭發此事的藍委葉元之表示，性侵毛小孩、X狗的O眼，部長是男生也不敢唸，這樣的歌詞為什麼會得到文化部補助？綠委吳思瑤反駁說，台灣不能夠能為文化審查的國家，綠委陳培瑜則說，「就算他各種文學藝術手法、寫的東西讓你覺得不舒服，你就要叫文化部不能給他補助嗎？」

郭正亮6日在「新聞大白話」節目表示，因為這是拿國家的錢，所以人家才會問標準何在，原來民進黨在推廣的台灣文化，就是「生殖器文化」是不是？「就是『辱男』文化？」因為她（楊舒雅）從頭到尾都在罵男生。我們對辱女也覺得不妥，辱男就可以？

「所以你的標準是什麼？」郭正亮質疑，「我覺得文化部應該要公布，這條歌（「Rule男Freestyle」）為何得（金音）獎的理由！」還不要去問有沒有虧錢，這首歌根本沒辦法賺錢，它能在哪邊播？可是，為什麼它會得獎（入圍）？為什麼從頭到尾都充滿生殖器的語言，然後都用生殖器、三字經的方式在辱罵男生，居然可以得獎，理由何在？

郭正亮表示，所以葉元之問的問題是對的：你解釋一下嘛？結果陳培瑜、吳思瑤在那邊扯半天，連那首歌曲的名字也不敢唸？也說不出為什麼支持。吳思瑤更噁心，說：這凸顯了我們是沒有文化審查、是自由的。「我跟你講，自由不等於沒有水準，不等於低俗！」所以看看台灣在民進黨執政下，這是政府的錢，有的是文化部的預算，有的是文策會、透過國發基金來支的。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於，文化部以公帑補助、甚至獎勵一首內容涉及性侵毛小孩與辱男字眼的歌曲，藍營質疑這反映補助與評選標準失當，綠營則主張不應走向文化審查。

  • 郭正亮認為，自由不代表低俗或沒水準，文化部既然動用國家預算，就應公開說明為何補助、為何得獎，不能只用「自由」作為回應，否則標準不清。

  • 藍委認為歌曲內容過於低俗，要求文化部檢討補助理由；綠委則強調藝術創作不該被審查，認為即使作品令人不適，也不應因此否定文化補助。

民進黨 國民黨 羅智強

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