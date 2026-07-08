不只4月那批 中聯5月12日油品也中標 泰山自主驗出一級致癌物超標
中聯油脂食安風暴再擴大。衛福部長石崇良今天表示，泰山公司昨（7）日深夜向衛福部通報新增一批疑慮產品，疑為案外批號。彰化縣衛生局今天證實，泰山依衛生局要求，自7月1日起針對中聯供應的油品逐批自主抽驗，確認合格後才投入生產，不料卻在中聯5月12日製造的一批大豆沙拉油中，驗出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb；所幸該批油品並未出貨，已全數攔下。
彰化衛生局長葉彥伯表示，泰山於6月30日通報中聯問題油品後，衛生局立即要求業者，自7月1日起凡使用中聯供應的油品，都必須先完成自主抽驗，確認檢驗合格後才能製造、出貨。昨晚泰山通報異常的油品，為中聯5月12日製造的批次，顯示中聯油品的問題恐怕並非僅限於4月初出貨的那一批。
葉彥伯指出，目前最重要的是釐清中聯油品究竟還有多少批次受到影響，但中央尚未針對中聯油品進行完整抽驗，因此建議應全面檢驗中聯各批次油品，才能完整掌握污染範圍。否則僅由下游業者逐批自主抽驗抽不完，也難以讓消費者真正安心。
葉彥伯表示，依過去查辦頂新、大統油品事件的經驗，油槽容量大，油品不像水容易流動混合，上下層交互污染的機率相對較低，但仍須透過完整抽驗才能確認污染範圍。至於中聯5月12日當天的出貨量，以及是否同步供應福壽、福懋等下游業者，須由業者進一步說明。
泰山昨夜新增通報中聯5月12日製造的一批大豆沙拉油有異常，屬於案外批號。這顯示問題油品可能不只先前4月初出貨的批次，污染範圍仍待釐清。 彰化衛生局指出，該批大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，已屬超標。不過這批油品尚未出貨，已被全數攔下。 衛生局最擔心的是中聯油品究竟還有多少批次受污染，若只靠下游業者逐批抽驗，恐難掌握全貌。因此建議中央對中聯各批次油品進行全面檢驗，才能確定污染範圍。
精華 FAQ
泰山昨夜新增通報中聯5月12日製造的一批大豆沙拉油有異常，屬於案外批號。這顯示問題油品可能不只先前4月初出貨的批次，污染範圍仍待釐清。
彰化衛生局指出，該批大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘2.5ppb，高於法定上限2ppb，已屬超標。不過這批油品尚未出貨，已被全數攔下。
衛生局最擔心的是中聯油品究竟還有多少批次受污染，若只靠下游業者逐批抽驗，恐難掌握全貌。因此建議中央對中聯各批次油品進行全面檢驗，才能確定污染範圍。
上一則
台同志導演借弟精子生子 喊：平權路很長
下一則