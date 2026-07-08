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古蹟開箱 台灣空總八角窗藏日據時期研究祕辛

記者陳宛茜／台北8日電
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文化部舉辦「空總台灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，眾人一同見證空總從歷...
文化部舉辦「空總台灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，眾人一同見證空總從歷史場域走向國家文化基地。（記者曾學仁／攝影）

走進國定古蹟「空軍總司令部舊辦公大樓」的入口大廳，通往二樓的樓梯架設起一排排的雁形燈，呼應過往空軍飛行意象，不遠處的房間則用玻璃地板呈現當年為了科學實驗所建構的特殊排水構造，提醒訪客這裡曾是進行各種高科技研究的「台灣總督府工業研究所」。

文化部昨天開箱空總當代文化實驗場的修復成果，也宣告空總將從「文化實驗場」邁向「文化空總」，最終成為「國家文化基地」。

使用用途爭議多年的空總，日前終於通過都市計畫審議，全區變更為文教用地。文化部昨宣布，8月舊辦公大樓及戰情大樓將卸下修復鷹架，空總將首次以完整型態全面打開，國藝會也於年底前進駐。

1943年啟用的台灣總督府工業研究所，1950年由空軍總司令部進駐作為辦公空間。2012年空軍總司令部撤出，2018年交由文化部營運，確立空總成為文化場域的基礎，並於2024年升格國定古蹟。

古蹟修復建築師許伯元昨親自開箱導覽古蹟的亮點。其中古蹟大樓東西兩翼的八角窗，是過去工業研究所為了避免太陽西曬的光與熱影響實驗，而特別設計的立面結構。大樓還擁有日據時期最長木構屋頂，團隊逐一清除破損瓦片及被白蟻侵蝕的梁柱，還原屋架層繁複的木構造與防火牆，並規畫「貓道」參觀路線，未來民眾可透過預約，一覽屋頂與實驗室空間等建築結構全貌。

精華 FAQ

  • 因其前身是1943年啟用的台灣總督府工業研究所，後又成為空軍總司令部辦公地點，兼具日據時期科研與軍事歷史，並於2024年升格國定古蹟。

  • 修復團隊保留八角窗、特殊排水構造、日據時期最長木構屋頂與防火牆，也規畫貓道參觀路線，讓民眾能預約上屋頂，理解建築原始結構與實驗用途。

  • 空總已通過都市計畫變更為文教用地，8月舊辦公大樓與戰情大樓將全面拆鷹架，國藝會年底前進駐，整體也將從文化實驗場邁向文化空總。

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