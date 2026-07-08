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「魯冰花」37年後重返大銀幕 勾起跨世代回憶

記者廖福生／台北8日電
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「魯冰花」主題曲原唱曾淑勤7日現身首映會。（記者廖福生／攝影）
「魯冰花」主題曲原唱曾淑勤7日現身首映會。（記者廖福生／攝影）

經典電影「魯冰花」相隔37年重返大銀幕，昨首映會現場洋溢濃濃懷舊氛圍。主題曲原唱曾淑勤攜手拉縴人少年兒童合唱團13名團員共同演唱「魯冰花」，熟悉旋律響起，瞬間勾起跨越世代的共同回憶。

首映會另一大亮點，是片商特別打造的限量「世界冠軍徽章」票卡。以金色圓形票卡搭配手工繫上的紅色緞帶，變成一枚象徵榮耀的冠軍徽章，設計靈感來自片中古阿明那句令人鼻酸的經典台詞：「有錢人的小孩子，什麼都比較會。」藉此提醒每個觀眾都擁有屬於自己的天賦與價值。

令人感慨的是，古阿明這句台詞放在37年後的今天依舊發人深省。包括教育資源分配不均、階級差距等議題從未消失。

尤其近期韓劇「鐵拳教育」掀起外界對教育制度的熱烈討論，再次印證「魯冰花」當年所探討的教育體制僵化、人才被埋沒等議題的重要性。

此外，飾演鄉長的陳松勇，也曾於1995年主演另一部經典教育電影「至聖鮮師」。他一改過去豪邁硬漢形象，飾演一名即將退休的資深教師，接手讓全校老師束手無策的問題班級，並秉持「有教無類」的教育理念，耐心引導誤入歧途的學生重新找到人生方向。

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