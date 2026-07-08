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調查：逾半家長同意未成年孩子騎機車 無照舉發年年逾萬

記者陳俊智鄭國樑石秀華廖炳棋／台北8日電
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未成年無照騎車上路層出不窮，抓不勝抓。調查發現，逾五成未成年人所騎機車是家人提供...
未成年無照騎車上路層出不窮，抓不勝抓。調查發現，逾五成未成年人所騎機車是家人提供，甚至取得家人同意。圖為6月警方在街頭進行車輛攔查。（本報資料照片）

交通部調查，未成年無照騎車死傷數雖逐年減少，但警政署統計，舉發件數有攀升跡象，未成年無照上路依舊層出不窮。靖娟兒童安全文教基金會調查，青少年無照騎車逾六成因上學、打工需求，逾五成家長同意未成年孩子騎機車，家人並提供車輛。桃園市、高雄市更發現，家人默許、甚至主動提供車輛，讓未成年騎車亂象難以終結。

警政署統計，未成年無照駕駛近年舉發件數有上升趨勢，2024年1萬1988件、去年1萬3754件，今年1至5月已達7427件，已逾去年全年五成。靖娟基金會觀察，依交通部道安統計資料，去年未成年無照騎車死傷3707人，與2021年相比，減幅近五成，但人數下降不代表無照亂象解除。

靖娟基金會執行長許雅荏說，青少年無照騎車並非愛玩或叛逆，而是自主需求增加，生活圈擴大後，移動需求成長，但公共運輸與家庭支持未能同步跟上。

基金會調查，青少年無照騎車原因，三成三為了上學通勤、二成九四為打工需求；進一步分析，五成二家長同意未成年孩子騎機車，五成四車輛由家人提供。桃園市府統計，去年無照駕駛青少年742人，車輛來源高達七成由家長提供，同儕借騎占一成八四，一成一為青少年自購。

桃市府發現，技職學校建教生白天下課後，搭公車趕不及上班，常騎車代步，家長甚至主動買車。基層員警觀察，青少年認為「距離短、熟悉路況、不易被查獲」，家長默許也助長違規。

高雄市警方去年取締未滿18歲無照駕駛3331件。高雄市警局交通大隊表示，未成年車輛來源為偷騎家人機車、家人親友默許提供、同儕朋友互借或非法租車等；無照騎車出於心理因素，如好玩刺激、騎車帥酷或同儕影響等，也有因通學、打工需求，但家人無法接送或住在偏鄉、公共運輸不便地區，才無照騎車上路。

桃園市交通局表示，宣導青少年騎微型電動車，但限速25公里、禁止載人，不符青少年期待。桃園市教育局表示，提供機車駕訓補助，改善公車路網，也將深入職場「再教育」家長，以扭轉觀念。

「家長對於孩子的影響力不容忽視。」許雅荏認為，政府除宣導，要結合家庭支持、教育輔導及相關資源。長庚大學早期療育研究所副教授陳惠茹說，現代人很忙，很難參加長達一、兩小時課程，建議與企業結合，培育職場種子，或透過有獎問答、社群發送，可擴大宣傳效果。

精華 FAQ

  • 警政署統計顯示，未成年無照駕駛舉發件數近年呈上升趨勢，2024年為1萬1988件、去年增至1萬3754件，今年前五個月已達7427件，已超過去年全年一半。

  • 基金會調查發現，青少年無照騎車多半不是為了叛逆，而是因上學通勤與打工需求，生活圈擴大後移動需求增加；若公共運輸不足、家長無法接送，更容易違規。

  • 桃園與高雄等地強調要從家庭、學校與職場一起介入，包括機車駕訓補助、改善公車路網、再教育家長，並結合企業宣導與社群推廣，降低未成年無照上路。

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