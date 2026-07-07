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30歲開始寫詩、40年出10本詩集 台詩人零雨摘聯合報文學大獎

記者陳宛茜／台北7日電
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。(圖／...
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。(圖／若爾諾爾提供)

AI摘要

文章摘要整理：

詩人零雨以《白翎鷥》及《木冬詠歌集》拿下第13屆聯合報文學大獎，成為第三位女性得主，並以晚起步卻長期穩定創作的詩壇成就受矚目。

第13屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎13位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨30歲才開筆寫詩、陳育虹則是50歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金101萬台幣，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、唐捐、陳佩甄、楊佳嫻、楊翠、鍾文音、陳國偉等7位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，選出零雨、平路、林俊頴、利格拉樂‧阿𡠄、藍博洲等5位作家，其中零雨、平路皆獲兩位推薦。第一輪零雨、林俊頴和利格拉樂·阿𡠄各以4票、4票和3票進入第二輪，第二輪零雨以6票打敗其他兩位的4票，奪得本屆大獎。

零雨台大中文系畢業、美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士，曾任「國文天地」副總編輯、「現代詩」主編，「現在詩」創社發起人之一。她1992至2021年任教於宜蘭大學，退休後定居宜蘭潛心寫作。零雨1990年出版第一本詩集「城的連作」，到去年出版「白翎鷥」共計十本詩集，作品已有英、法、荷等譯本。

在台灣詩壇，零雨是獨特的存在。她38歲才出版第一本詩集，從不參加文學獎和文藝營，和夏宇、鴻鴻共同發起「現在詩」詩刊，卻因個性低調、詩名遠不如兩人。但當同代詩人多已停筆，零雨持續四年一本詩集的穩定產量，續航力十足。零雨的詩集多為自費出版、量少卻逐漸累積鐵粉，能量在第九本詩集「女兒」大爆發，陸續拿下台灣文學金典獎與紐曼華語文學獎。去年印刻文學將她40年所寫的十本詩集結成冊出版，讓文壇看見她多年累積的重量。

零雨經歷三種不同時代的詩刊。她曾主編復刊後的「現代詩」、創辦「現在詩」、如今則擔任宜蘭地方詩社「歪仔歪詩」顧問。她形容「現代詩」象徵台灣詩壇的輝煌與消逝，她從前代詩人身上學到寫詩的生命態度；「現在詩」則是前衛詩風探索的總結與停頓，打掉她身上古典的束縛；而「歪仔歪詩」則象徵地方勢力的崛起，現在仍在發展中。三個世代的詩種在零雨的語言中衝突、融合，長出全新的生命。

零雨的語言簡樸，卻擁有驚人穿透力。金曲歌后羅思容讀零雨「女兒」組詩時震動不已，一夜之間就將十首詩作譜唱成曲，完成專輯「女兒的九十九種藍」。她形容零雨的詩「書寫現實又超越現實，書寫愛又超越愛、書寫人文又超越人文、以語言書寫又超越語言」，意象豐富又擁有多元視點，「彷彿世界是她，她即世界」。

精華 FAQ

  • 零雨是以近作《白翎鷥》與代表作《木冬詠歌集》獲得第13屆聯合報文學大獎。評審認為她長年累積的詩作展現出深厚能量，因此脫穎而出。

  • 她30歲才開始寫詩，38歲出版第一本詩集，卻一路維持穩定創作，40年累積十本詩集。她少參與文學競賽與活動，風格低調但作品影響力持續擴大。

  • 今年由7位學者作家擔任評審，各自推薦作家入圍，最後由零雨、平路等5人進入決選。經兩輪投票後，零雨在第二輪以6票擊敗對手，拿下獎項。

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