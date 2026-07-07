台股財富效應 內需未雨露均霑 消費集中餐飲、出國旅遊

台股大漲帶動財富效應，對內需市場的挹注卻十分有限，其中以餐飲業業績成長最明顯。 (本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台股大漲帶動財富效果，使今年民間消費上修，但實際受益多集中於餐飲與高檔商品，國人更傾向出國、再投資或買房，國內內需未必全面受惠。

台灣股市今年牛氣沖天，創造驚人財富效果，對提振內需市場幫助有多少？雖然主計總處五月底大幅上修全年民間消費成長率為3.6%，但學者觀察，主要消費力道在精品等高檔商品，且投資人在股市賺的錢可能又投入錢滾錢或密集出國旅遊，甚至拿去買房，分配到國內消費恐怕不如想像多。

過去幾年國內主要經濟表現集中在出口，民間消費除了2023年因為疫後報復性國旅熱潮，推升民間消費年增率到8.41%高點外，2024年掉到2.09%；去年則因美國關稅政策效應，加上國人瘋出國，排擠國內旅遊及消費，民間消費年增率掉到1.53%。

在去年基期低情況下，今年第一季民間消費成長4.74%、創十季來新高，其中不乏股市創高推升財富效果的外溢因素，主計總處更上修今年成長率到3.6%，創三年最佳表現。不過，從第一季國人在國內消費實質成長4.31%，在國外消費實質成長11.57%，可看出其中不成比例表現及隱憂。

「中經院非製造業指數持續上升，很大原因就是股市賺到錢的財富效果，尤其高檔精品」，中研院經濟研究所研究員簡錦漢說，第一季民間消費衝上接近5%，是以往的兩倍，百貨業營業額也上升9%以上，都比平均高，光看奢侈品如精品及高檔進口商品上漲更多，顯示民間消費主要力道還是在高檔商品。

「最近與朋友出去聚餐，都有人搶著埋單，說在股市賺了不少，連很多高級餐廳都很難訂到位」，中央大學經濟系教授吳大任嗅到股市獲利對餐飲業貢獻，這也反映在第一季民間消費成長率。

國內旅宿業 受益有限

不過他也說，股市財富效果學理上很清楚，「問題在於國內分配到多少？」吳大任舉去年出國及來台觀光人數為例，出國1800多萬人次、來台旅遊800多萬人次，如果不出國留在國內消費，就是很大的助益，但「大家從股市賺了錢，國外旅遊卻更遠更密集，根本沒有留在國內消費」。

吳大任也從「四貸同堂」現象分析，這些人既然已經到處借錢投資，投資有賺當然會再投入，這個力量會大於投入個人消費，這也是這次股市熱潮與以往財富效果不同之處。此外，年輕人只要能存到錢，首要目標仍是購屋，若從股市獲利，想的是有頭期款趕快買房子，或拿去還房貸，不會拿來大筆消費。住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，台灣的股市與不動產連動度，若從過去經驗來看，股市好了之後，會在二至三個季度連動到房市。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，以過去經驗來看，股價漲多，多少會有財富效果外溢到民間消費，例如餐飲百貨，對今年經濟表現確實有正面因素，上修民間消費到3.6%相當程度也是基於這個理由，只是民間消費成長向來比較溫吞，而且國人出國旅遊確實比在國內多，最大助益可能是股市手續費等收入。

東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，台灣民間消費表現與股市表現息息相關，預期今年民間消費表現不會太差，未必雨露均霑，國內旅宿業受益有限。