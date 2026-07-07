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選舉年加碼 六都敬老卡點數競賽 從交通擴到消費

台灣新聞組／台北7日電
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各縣市競相加碼敬老卡點數與使用範圍，新竹市近年陸續率先開放到農會、藥局購物後 ，...
各縣市競相加碼敬老卡點數與使用範圍，新竹市近年陸續率先開放到農會、藥局購物後 ，吸引多縣市跟進；雙北明年將開放超商使用。（記者季相儒／攝影）

台灣邁入超高齡社會，六都等縣市為照顧長者，競相加碼敬老愛心卡點數，今年選舉年幅度更大，雙北每月增至600點，高雄市點數增幅最大，從每年1200點提高為每月600點；各地競相擴充使用範圍，除開放折抵掛號費，農會買菜、超商購物等。一張敬老卡成為各縣市點數爭霸戰。

台中 點數6都最高

本報系聯合報報導，各地發放敬老愛心卡初衷在促進長者與身障者的社會參與，以交通乘車補助為大宗，包含搭公車、台鐵、捷運或計程車。敬老卡每月補助點數各縣市不一，一點等同一元（台幣，下同），也有縣市採非定額點數，可無限次搭公車。

台中市敬老愛心卡每月1000點、原住民每月1500點，六都最高。中市府指出，中市敬老卡補助範圍涵括交通、就醫及運動，服務資源包含21家客運、12家車隊5400輛合約計程車、30家衛生所及382家合約診所、10家運動中心與運動公園，目前已發出53萬張，使用率破八成。

台中市政府統計，敬老愛心卡平均每人每月使用點數300到400點，中市長者人口剛突破50萬人大關，今年度編列超過10億元，10月起刷卡搭計程車抵扣金額從85元提高到100元。社會局長廖靜芝說，樂見長者提升使用率，將在財務可負擔下持續加碼。

雙北 逐步擴大項目

台北、新北市府不約而同，從7月起將每月480點增至600點，逐步擴大使用項目到運動、醫療與消費相關；明年下半年起，可到超商、農會與藥局等生活通路使用，新北也預計開放泡溫泉、搭觀光巴士，讓長輩樂活。

高雄 額度年翻 6倍

高雄市敬老卡7月起，從每年1200點調整為每月600點，一年點數額度翻六倍；調增計程車扣抵點數從50點增至85點，新增可扣抵公營市立醫院與衛生所門診掛號費50元，搭公車原先不扣點，改扣抵半價點數。

竹竹苗等縣市政府爭相加碼，新竹市去年11月從每月600點增至800點，10月更將增至1200點，新竹縣今年10月更將從每月500.1口氣增至1000點；繼新竹市2023年首創敬老卡可到農會購物後，苗栗、竹縣今年也宣布跟進。

苗栗縣南庄鄉原住民張清龍說，鄉內沒火車，公車、客運班次較少，用敬老卡搭公共運具的機會不多，7月起開放可到農會消費，當然是好事。

中央 應訂基本原則

苗栗縣府估算，因擴大計程車與農會消費用途，敬老卡今年預算將突破1億，明年預估約1.7億至2億。縣長鍾東錦認為，老年人口占全縣兩成，敬老卡擴大多元用途可鼓勵長輩走出家門，縣府稅收一年成長3至4億，不影響縣府財政。

不過，敬老卡屬非法定社福，各地編列預算逐年攀升，隨人口高齡化，預算恐不斷膨脹。元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君說，各地競相加碼敬老卡點數應與年底選舉有關，照顧高齡者固然重要，但加碼勢必增加地方財政負擔，並潛藏排擠效應。

劉宜君直言，敬老卡政策不該淪為地方政府的點數競賽，中央應訂定基本共同原則，如全國一致的半價優待，地方則依現況彈性調整，用途也應聚焦在交通、就醫、健康促進與社會參與四大類別，不宜擴及購物消費，以免與既有老人福利金重疊。

精華 FAQ

  • 新聞聚焦六都及新竹、苗栗等縣市的敬老卡加碼潮，包含雙北、高雄、台中與竹竹苗。各地不僅提高點數，也同步擴大可使用範圍，形成地方福利競賽。

  • 台中市每月1000點、原住民1500點，為六都最高，補助可用於交通、就醫與運動。市府並指出已發出53萬張，使用率超過八成，且10月起計程車抵扣再提高。

  • 專家認為敬老卡加碼與年底選舉有關，雖可照顧長者，但也會增加地方財政負擔並產生排擠效應。她主張中央應訂基本原則，用途以交通、就醫、健康促進為主。

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