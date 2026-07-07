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暑假沒人陪 偏鄉童每周上網20小時 比都會區高出近倍

記者李柏澔／台北7日電
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暑假期間，青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增多，要小心網路成癮風險。示意圖...
暑假期間，青少年接觸網路、社群媒體及線上遊戲時間增多，要小心網路成癮風險。示意圖。（記者劉學聖／攝影）

放暑假了，都會孩子參加各類營隊或海內外旅遊，偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。兒福聯盟昨開記者會指出，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20小時，比都會孩子高出近一倍，而缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

兒盟昨發表2026年台灣城鄉兒童生活福祉調查結果，兒盟政策發展處副處長李宏文表示，偏鄉學童擁有個人3C及使用社群媒體的比率皆超過八成五，抖音、小紅書等平台使用率更是都會孩子的兩倍。

李宏文另指出，偏鄉學童則深陷隱私危機，36%在網路上毫無防備地公開個人資料，被陌生人索取照片，要求開啟視訊通話等隱私風險也顯著偏高。同時，城鄉家長皆深陷給了設備，但卻缺乏適當把關的數位教養困境。

台中新成國小學務主任黃巖棋指出，偏鄉學校上課分到的硬體資源不輸都市，但放學與周末怎麼過得充實，得靠家庭功能去維持。學校雖受兒盟支持推動各類體育社團，但在農村現實裡，家長照顧作物的時間比照顧孩子還多，偏鄉孩子回家面對空無一人的房間，唯一有聲音和反饋的只剩手遊和平板，這也是上網時間飆高的主因。

兒盟呼籲，政府應於兒少權法修法中，增訂兒少傳播權益與隱私保護專章，要求網路平台落實風險評估與監管責任，唯有從實體照顧、網安教育及推動修法三管齊下，補足生活與陪伴缺口，才能全面守護兒少的現實生活與網路安全。

精華 FAQ

  • 主要原因是暑假期間缺乏大人陪伴與活動安排，孩子回家後常面對空無一人的環境，只能靠手機、平板與遊戲打發時間，因此上網時數明顯攀升。

  • 調查顯示，偏鄉兒少常在網路上直接公開個資，也較容易遇到陌生人索取照片、要求視訊等情況，顯示隱私防護與網安意識都較不足。

  • 兒盟主張從實體照顧、網安教育與修法三方面著手，並在兒少權法中增訂傳播權益與隱私保護專章，要求平台負起風險評估和監管責任。

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