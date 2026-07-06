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3C成台偏鄉孩子「電子保母」 每周上網20.8小時比都會孩子多近1倍

記者李柏澔／台北即時報導
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兒福聯盟舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」2026台灣城鄉兒童生活福祉調查...
兒福聯盟舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」2026台灣城鄉兒童生活福祉調查報告記者會，兒盟政策發展處副處長李宏文表示，偏鄉學童使用社群明顯高於都會學童，不管是抖音、FB、IG、小紅書或者是Threads。但這些平台上面都有社群規範，是要 13+（13歲以上）才可以使用的、才可以註冊。但這次調查是 四、五、六年級，原則上他們都應該還沒有達到13歲，所以全部都「超齡使用」社群平台，這個部分需要提高關注。（記者黃義書／攝影）

暑假正式開跑，許多家長安排孩子參加各類營隊或海內外旅遊，然而偏鄉學童的暑假卻面對生活匱乏與數位曝險的雙重危機。偏鄉家長受限於生計，常常缺席孩子的日常，手機成了孩子唯一的玩伴與傾訴對象。兒福聯盟6日召開記者會表示，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20.8小時，比都會孩子高出近1倍，但缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

兒盟6日舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」記者會，發表「2026年台灣城鄉兒童生活福祉調查」結果。兒盟政策發展處副處長李宏文表示，偏鄉學童擁有個人3C用品及使用社群媒體的比率皆超過85%，抖音、小紅書等平台的使用率，更是都會孩子的2倍，滑手機比翻課本還勤。

李宏文指出，城鄉學童在暑假的生活軌跡呈現巨大落差，都會孩子在長假期間，有將近45%的行程被安親班、才藝班或國內外旅遊等多元活動塞滿；偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。因此成本低廉、最能消磨時間的3C產品，順理成章成為偏鄉家長給孩子的「電子保母」，導致偏鄉兒少平均每周上網時間飆破20.8小時，比都會孩子高出近1倍。

台中新成國小學務主任黃巖棋指出，偏鄉學校上課分到的硬體資源不輸都市，但放學與周末怎麼過得充實，得靠經費和家庭功能去維持。學校雖受兒盟支持推動各類體育社團，但在農村現實裡，家長照顧作物的時間比照顧孩子還多，偏鄉孩子回家下面對空無一人的房間，唯一有聲音和反饋的只剩手遊和平板，這才是上網時間飆高的主因。

李宏文另指出，長時間上網，雖然讓城鄉兒少的網路安全都亮起警示燈，但兩者面臨的危機本質卻大不相同，都會學童較常碰到金錢陷阱，13%曾被要求課金購買遊戲寶物，但偏鄉學童則深陷隱私危機，36%在網路上「個資裸奔」，不只毫無防備地公開個人資料，被陌生人索取照片、要求開啟視訊通話等隱私風險也顯著偏高。同時，城鄉家長皆深陷「給了設備，卻缺乏適當把關」的數位教養困境，孩子們在缺乏指引之下，只能獨自摸黑走進危機四伏的網路叢林。

面對兒少長假困境，兒盟呼籲政府，應於「兒少權法」修法增訂「兒少傳播權益與隱私保護」專章，要求網路平台落實風險評估與監管責任。兒盟也同步推出「網路素養」教案，開放學校、社區組織及家長免費下載使用。唯有從實體照顧、網安教育及推動修法三管齊下，補足生活與陪伴缺口，才能全面守護兒少的現實生活與網路安全。

精華 FAQ

  • 因為偏鄉家長多受生計牽制，暑假期間難以長時間陪伴孩子，加上可消磨時間的活動較少，手機、平板與手遊就成為最方便、最低成本的替代陪伴來源。

  • 偏鄉兒少平均每周上網20.8小時，接近都會孩子的兩倍；且個人3C擁有率與社群使用率都超過85%，抖音、小紅書等平台使用率也明顯高於都會孩童。

  • 兒盟建議修法增訂兒少傳播權益與隱私保護專章，要求平台負起風險評估與監管責任，同時提供網路素養教案，結合實體照顧、教育與修法共同防護。

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