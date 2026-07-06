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台校園暴力攀升 輔導教師吃緊 有學生求助要等1個月

記者柯美儀／台北6日電
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割頸案後，教部修法增加專輔師配置，但許多學校面臨招募不易、留不住人的困境，傳出有...
割頸案後，教部修法增加專輔師配置，但許多學校面臨招募不易、留不住人的困境，傳出有學生尋求專輔教師協助要等一個月。示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

校園暴力與自傷通報近年暴增，專輔教師雖已增編卻仍人力吃緊、個案等待過久，教育界並認為家庭陪伴與網路成癮才是深層問題。

近日台北市一明星國小傳出學生持美工刀恐嚇並劃傷同學，校園霸凌與暴力事件再度引發關注。教育部資料顯示，學生暴力與偏差行為通報，短短3年，從約1萬7000多件衝破3萬件，自傷、自殺通報也超過2萬人次，校園心理輔導需求持續增加，儘管教育部近年增聘專任輔導教師，但輔導資源不足，甚至有學生尋求專輔教師協助，要等待一個月。校長指出，校園危機背後不僅是人力不足，更涉及家庭陪伴、網路與社群媒體使用，若僅增加輔導人力，仍難從根本改善問題。

2023年新北發生校園割頸案後，教育部隔年修正「學生輔導法」，增加高級中等以下學校專任輔導教師配置，國小專任輔導教師編制，調整為每20班置1人，國中則為每12班置1人，以提升校園輔導量能。

不過，修法上路兩年，教育現場仍反映專輔教師人力吃緊，曾從事輔導工作的新北教產理事長蔡淑遠說，全台以學生與班級數較多的雙北、桃園等地最為明顯。她以新北舉例，依規畫，國中端可望明年達標，但國小端恐須至2033年才能完全符合配置標準。

蔡淑遠說，專輔教師的行政工作占去大量時間，包括每周需花2至3小時撰寫周報，另須製作月報、學期自我檢核及年度計畫等文件，內容高度重複，壓縮實際輔導時間。部分學校亦要求開設輔導課程，每學期約40堂自編課程，並需支援學生與教師講座，使得工作內容更加繁雜。

蔡淑遠指出，特教教師有每月2800元台幣特教加給，專輔教師卻沒有相應津貼。在工作多、待遇少的情況下，專輔教師面臨招募不易、留不住人的困境，甚至有人轉職當心理師。

李姓專輔教師認為，更大的挑戰在於個案問題愈來愈嚴重、家長的狀況也十分多樣，每名學生都需要投入更多時間與資源，導致愈來愈難兼顧每一位個案，這樣的壓力不僅落在專輔教師身上，第一線導師同樣承受沉重負擔，「我們需要的是專輔教師從非專業事務中釋放出來」。

長期關注兒少議題的高中生郭芮綺表示，部分學校的輔導量大，學生有輔導需求時，往往需等待一、兩周，甚至長達一個月才能排到專輔教師，專輔教師為了消化個案，只能犧牲吃飯、午休時間約同學晤談，愈來愈多專輔教師因行政工作及個案壓力沉重，情緒受到影響。

 「許多青少年心理困擾的根源在家庭」，郭芮綺說，不少家長以手機、平板取代陪伴，親子間缺乏交流，常因價值觀差異產生衝突、得不到理解，甚至遭到責備，導致青少年情緒長期壓抑。

 中華民國中小學校長協會理事長陳清義也說，學生自傷、自殺問題與家庭教育、親子陪伴不足，以及手機、網路成癮等因素息息相關。他認為，若家長本身沉迷手機、網路，孩子長期缺乏陪伴與情感支持，即使學校有再多心理師、社工師等輔導人員，也難以從根本解決問題。

陳清義呼籲政府思考是否能透過公權力介入，要求有需要的家庭接受家族治療，並建議政府參考澳洲、英國作法，對未達法定年齡仍提供社群媒體服務的平台業者祭出裁罰，透過立法限制兒少使用社群媒體，以降低對身心健康的衝擊。

校園暴力偏差升溫 製表／柯美儀
校園暴力偏差升溫 製表／柯美儀

精華 FAQ

  • 教育部資料顯示，學生暴力與偏差行為通報三年內已從約一萬七千多件升到逾三萬件，自傷與自殺通報也超過兩萬人次，顯示校園心理與安全風險同步升高。

  • 教育部在新北割頸案後修法，調高國小與國中的專任輔導教師配置標準，國小改為每二十班一人，國中為每十二班一人，希望提升校園輔導量能。

  • 受訪者指出，專輔教師仍被大量行政文件與課程工作壓縮時間，加上個案與家長問題更複雜，學生又常需等待數週才能晤談，因此真正根源仍在家庭陪伴不足與手機網路成癮。

教育部

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