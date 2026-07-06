毒油風暴／衛部公布257受害業者 雙北台中131校團膳中槍

「中聯油脂」大豆沙拉油爆發「苯駢芘」致癌物超標4倍，食藥署5日傍晚公布第2層油品訊息，共257家業者購買使用問題油品，需在6日午夜0時前完成預防性下架。示意圖。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標引爆毒油風暴，波及257家業者與雙北、台中131校團膳，主管機關已要求全面下架、封存並限期揭露。

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，校園營養午餐也受波及，引發家長憂心。雙北和台中市昨天公布使用到問題油品的學校名單，包括北市42所，新北市則從日前32所擴大為50所學校。台中市全面清查校園用油情況，包括台中一中等39所學校及1間教育機構受影響，並同步啟動專案稽查。

受害業者部分，衛福部食藥署昨傍晚終於公布257家問題油品受害業者名單。

教育部 表示，已通知地方政府查核疑似受影響學校，並要求立即督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點清查廚房與庫房內相關油料產品品項，倘使用到問題油，應立即下架停用。

北市昨公布使用到問題油品的學校，已啟動應變機制，教育局 通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，受影響共有42校，包含3家幼兒園、8所國小、24所國中、7所高中職。教育局表示，已要求學校主動向家長妥善說明受影響情形及預防性停用措施，以化解學生家長疑慮。

新北市教育局表示，儘管學校現已放暑假，未供應營養午餐，新北市仍全面清查所轄團膳業者及學校、幼兒園自立廚房，日前查出有3所自立廚房學校及2家團膳業者供應32所高中小學校，昨再新增一家團膳業者，擴大為50所學校曾使用問題批號油品，相關油品均已完成封存及下架。

台中受影響共39所學校，分別為8所高中、7所國中、24所國小，及一家實驗教育機構。衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、啟明學校等，以及今日蒙特梭利實驗教育機構都在列。

257家問題油品受害業者，包括食品大廠味王（雲林）、桂冠（新北）、聯華食品（基隆、中壢、彰化）等，還有晶華酒店（台北）、貴族世家（新北）、好樂迪（彰化）等均名列其中。

衛福部食藥署長姜至剛表示，7日傍晚公布第一波產品名單，收到多少資料，就會公布多少。屆時這257家第二層下游業者如未公布相關訊息，將依食安法，處以3萬元（台幣，下同）至300萬元罰鍰。

食藥署於7月4日仍不願公布與第二層油品有關的257家業者名單，僅說這些業者須在7月6日午夜前自主公告訊息。直到昨天下午近3時才主動通知記者，將在4時公布所有業者資料，外界認為，這應與台北市長蔣萬安昨早在臉書貼文，抨擊衛福部「蓋牌」一文有關。

對於外界質疑食藥署「動作慢半拍」，姜至剛強調，食藥署基於「精準食安管理」，而主動揭露，再者專家考量這次事件特殊性，進一步擴大預防性下架範圍，在過程中協助業者揭露，保障其產品，並保障民眾的健康。

姜至剛指出，食藥署7月1日要求中聯油品停止作業，同步要求第一層產品於7月3日中午12時前全面下架。至於第二層下游食品業者，共257家，凡使用受影響油品製成的原型油品，如調和油，或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工製品，業者均需於7月6日午夜零時前完成預防性下架。

至於不屬於第二層預防性下架條件的產品，如有使用受影響大豆沙拉油製成、含量20%以下的產品，業者必須必須在7月6日午夜零時前主動揭露資訊，提供消費者辨識資料。