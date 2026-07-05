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黑白集／致癌油食安風暴 食品下架的法規與良心

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台灣再傳食用油品致癌物超標的重大食安事件，從三家油品業者延燒到下游至少三百家食品...
台灣再傳食用油品致癌物超標的重大食安事件，從三家油品業者延燒到下游至少三百家食品業者。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣再爆食用油致癌物超標風暴，主管機關雖稱風險低、依法不必回收，卻因黑箱與不公布名單，引發社會對食安透明與業者良心的強烈質疑。

台灣再傳食用油品致癌物超標的重大食安事件，從三家油品業者延燒到下游至少三百家食品業者。雖然食藥署說這些產品食安風險低、依規定不必回收，但會有多少業者主動發揮道德良心下架，全民都在看。

從毒物及食安專業角度，隨著科技進步，儀器檢測感度大幅提升，要求所有毒害物質都必須「零檢出」，實務面很難做到。食藥署的食品違規案件處理原則，即是基於下游食品成品危害物質濃度已低，才未強制回收。

然而，台灣歷經多次食安風暴，「食安零容忍」不但是中央與地方政府對食品安全管理的重要原則，更早已成為人民的生活信仰。消費者有知情權，食藥署有責任促使相關資訊透明完整，而不是幫廠商「蓋牌」。如今竟從官員口中聽到「依規定不必回收、不會公布名單、盼外界勿肉搜」，不免讓人錯愕。

這或許是「法律是最低限度的道德」的弔詭所在：官員與業者好似只要合法合規就等於取得免責護身符，殊不知各行各業都有著超越法規的職業道德。三大油品業者應負起社會責任，上下游業者可協調主動下架回收。其實，台灣人民對於良心業者，經常是不吝給予「用新台幣下架」回饋的。

但食用油出問題，食藥署後知後覺，還把油品流向鎖進黑箱，到底是在守護人民食安，還是只想捍衛廠商利益？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 新聞指出，事件從三家油品業者延燒出去，已波及下游至少三百家食品業者，顯示問題不只在原料端，也可能擴散到更多加工與銷售環節。

  • 食藥署認為相關產品的食安風險偏低，依規定不必強制回收；但文章批評其未完整公開流向與名單，容易讓民眾懷疑是在替業者保密。

  • 作者主張，除了依法處理之外，主管機關應提高資訊透明度，業者也應主動承擔社會責任、下架回收，讓良心與公共利益優先於形式上的合規。

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