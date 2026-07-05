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納保法10年如虛設 前行政院長陳冲籲設納稅者保護署

記者陳儷方／台北5日電
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新世代金融基金會、台北論壇基金會4日舉辦2026納稅者權利保護論壇，行政院前院長...
新世代金融基金會、台北論壇基金會4日舉辦2026納稅者權利保護論壇，行政院前院長陳冲針對納稅人權利保護機制提出兩點建議。(記者張文玠／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳冲批評納保法施行十年仍缺獨立保護機構。
  • 重點二：他指稅單多由系統生成，納稅人常不知計算依據。
  • 重點三：他主張修法並設納稅者保護署強化權利保障。

「納稅者權利保護法」上路第十年，但迄今仍未設立獨立的納稅者權利保護機構，甚至稅單在大部分情況下也不必敘明稅額計算方式；新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲直言，從立法一開始，法律文字及組織架構已預示了「納稅者權利保護法」將形同虛設，此外，也應設立納稅者權利保護署，才能落實納稅人權利保護。

納稅人收到稅單  常不知計算依據

新世代金融基金會、台北論壇基金會昨舉辦2026納稅者權利保護論壇，陳冲在主題演講指出，依立法院審查「納稅者權利保護法」會議紀錄，行政機關當時建議，在條文中增列「除符合行政程序法第97條所定各款情形，得不記明理由外」等文字，這項修正看似增幾個字，實際卻改變法律效果，因只要符合大量同類行政處分、自動化系統作成行政處分等情形，即可能不必詳細說明理由。

「現在哪一個行政處分不是透過電腦系統完成？」陳冲說，如今大部分課稅作業均由資訊系統處理，在這樣的制度設計下，納稅人收到稅單時，往往只能看到課徵結果，卻無法清楚了解計算依據。

陳冲認為，納稅人被要求繳納數十萬元、甚至上百萬元稅款，行政機關至少應清楚說明計算方式，而不是以法律例外規定免除說明義務，要求行政機關說明課稅理由，本就是對納稅人最基本的程序保障。

保護官制度缺陷：設在稅捐行政下  

除了課稅理由揭露爭議外，陳冲也將另一個問題指向納稅者保護官制度。目前納稅者保護官設於稅捐機關體系下，未來升遷仍回到稅務行政體系，制度本身就容易陷入兩難，若保護官積極維護納稅者權利，可能影響升遷，若完全配合課稅機關，又難真正扮演納稅者權利守護者角色。

陳冲認為，全台兩千多萬人幾乎都是納稅人，卻沒有一個真正獨立、專責保障納稅者權利的行政機關，這是現行制度最大的問題之一。

針對納稅人權利保護機制改革，陳冲提出建議，一是修正「納稅者權利保護法」第十一條，回復原先要求課稅處分應敘明理由的提案內容，讓納稅人知道政府如何計算稅額；二是設置獨立的納稅人權利保護專責機構，真正站在納稅人立場執行權益保障工作。

近年稅收連續超徵，整體財政收入優於預期。但財政部延續「財政困難、共體時艱」思維，陳冲認為已不合時宜。國家稅收超徵財政充裕，應從共體時艱走向悲天憫人。

精華 FAQ

  • 他認為法制從一開始就留下漏洞，課稅處分多可因例外規定免寫理由，納稅人難知稅額如何算出；加上缺乏獨立機構，導致保護效果有限。

  • 陳冲指出，多數稅單只呈現課徵結果，卻不清楚列出計算方式或依據；在電腦系統大量自動化作業下，納稅人往往只能被動接受稅額。

  • 他建議修正納保法第十一條，恢復課稅處分應敘明理由的要求，並設置獨立的納稅者權利保護專責機構，讓保障更具實質性。

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