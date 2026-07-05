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台所得稅基本生活費21.3萬元 學者批財部「不食人間煙火」

記者陳儷方屈彥辰／台北5日電
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學者認為，財政部的基本生活費計算方式「不食人間煙火」，失去基本生活費是提供納稅人...
學者認為，財政部的基本生活費計算方式「不食人間煙火」，失去基本生活費是提供納稅人保障的意涵。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

學者批評台灣所得稅基本生活費計算過低且混入特殊扣除項目，失去保障納稅人的原意，朝野也提案修法減輕稅負。

繳稅季剛過，但民眾納悶的是，「為什麼物價漲這麼多，每年還要繳這麼多稅？」學者認為，財政部的基本生活費計算方式「不食人間煙火」，2025年所得稅基本生活費為每人21.3萬元（台幣，下同），不僅低於台北市最低生活費標準24萬餘元，甚至將災害損失、醫療支出等屬於特殊或偶發性的扣除項目，也納入基本生活費的比較項目，失去基本生活費是提供納稅人保障的意涵。

今年適逢納稅者權利保護法上路第十年，新世代金融基金會、台北論壇基金會昨天舉辦「2026納稅者權利保護論壇」，討論納稅者權利保護議題。

東吳大學法律系教授陳清秀說，個人綜所稅的基本生活費制度設計存在兩大問題，一是財政部認定的基本生活費額度太低，「要你勒緊褲子，不要吃飯，先繳稅」；二是把不屬於基本生活的支出，拿來冒充成基本生活費內容，例如災害損失扣除額，以減少基本生活費差額，甚至讓差額為零。

當差額為零，就無法再從所得總額中減除，納稅人的基本生活費差額扣除效果減少，進而提高政府收到稅的機會。

多位與會專家認為，災害損失、醫療支出在本質上屬偶發性或特殊性支出，並非維持日常生活必然發生的支出，卻仍被納入同一制度計算架構，導致比較基礎失真。陳清秀說，「災害損失是基本生活費嗎？社會福利單位在計算基本生活費，不會把災害損失當作計算基礎」。

資誠會計師事務所副所長許祺昌對於綜所稅的基本生活費，也抱持相同看法，認為特殊或偶發性支出，並非維持基本生活的必要費用，卻與基本生活費一併計算，容易造成制度邏輯混淆。他建議，基本生活費應與免稅額、標準扣除額等反映基本生活需求的項目比較，至於災害損失等特殊性扣除，應該另行歸類，不宜納入基本生活費差額計算。

陳清秀指出，台灣的醫療費列舉比日本、德國嚴格；他近期研究德國、日本及美國的醫療費扣除制度，其中德國、日本對符合醫療需求的民俗療法支出也可列入醫療費扣除範圍；反觀台灣仍採取較嚴格的認定標準，顯示稅制設計過於偏重形式，未充分反映人民生活需求，這也是現行稅制「不食人間煙火」具體例子。

為了減輕民眾納稅負擔，朝野立委、國民黨團、民眾黨團提出「所得稅法」修正草案，初步統計共有28案，內容聚焦三大方向，包括提高子女及受扶養親屬免稅額、調整保險費扣除額，以及增設健康檢查特別扣除額。但國民黨立委賴士葆說，立委提案雖多，財政部卻都不採納。

精華 FAQ

  • 因為2025年基本生活費每人僅21.3萬元，低於台北市最低生活標準，且把災害損失、醫療支出等特殊扣除納入比較，造成保障效果被削弱。

  • 這些本屬偶發或特殊性的支出一旦與基本生活費一起計算，會壓低差額，甚至讓差額歸零，導致納稅人可再減除的金額變少。

  • 提案主要聚焦三方向：提高子女及受扶養親屬免稅額、調整保險費扣除額，以及增設健康檢查特別扣除額，希望減輕民眾稅負。

財政部

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