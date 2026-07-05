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新聞眼/陳舊法規當指引 食藥署如何把關食安？

記者林琮恩
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中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被驗出致癌物超標，問題油品與下游產品遍布各地，衝擊...
中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被驗出致癌物超標，問題油品與下游產品遍布各地，衝擊全台食品安全，台中地檢署已介入偵辦。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂苯駢芘超標案中，食藥署僅依舊版行政原則處理第一層產品，對下游成品未全面下架，引發食安標準不一與公信力爭議。

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，衛福部食藥署宣布下架第一層產品，至於涉案原料製成的成品與半成品屬「第二層」，因風險低，不予全面下架，引發外界質疑。食藥署僅援引行政規則，且修訂時間為2017年，此原則牴觸「食安法」中具食安疑慮產品需下架的規範，早已偏離實務，也不符現今對於食安的期待。

食藥署認定「第二層」產品風險低，不願公布名單，也未強制下架，但地方政府與廠商卻採取比中央更嚴格的標準，部分廠商自主下架、地方政府則要求學校營養午餐與長青食堂禁用相關產品。甚至有食品技師質疑，日前三級致癌物蘇丹紅汙染食品，食藥署針對下游產品一律回收，此次卻含致癌物油品卻僅回收第一層。

食藥署僅依風險「推估」，研判下游製品致癌油品含量僅剩約十分之一，食安風險低，卻一度被油品業者拿來當「擋箭牌」，泰山公司稱自家調和油加入其他油品製成，經加工便不必回收，食藥署4日急補破網，才要求含致癌沙拉油的調和油，使用疑慮油品比率大於兩成的產品一律預防性下架。

食藥署一再強調食安把關須落實科學管理，才能取信於民，但所引用「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，雖經食安諮議會食安、風險分析學者研議訂出標準。然而這項標準不僅陳舊也不務實，且其法規位階低於「食安法」，甚至不屬子法規、行政命令，內文亦明確指出，該原則僅「作為行政處置參考」。

食藥署先是緊咬「處理原則」，不願要求下游產品下架，又以紙上談兵，以一除十方式，換算判定稀釋後產品風險，卻在實務上遭業者打臉後，做出不符「處理原則」回收要求，足見該標準並非不變定理，產品回收與否端看食藥署誠意。

食藥署「下游業者遭無辜波及」一說並非全無道理，但要求業者下架疑慮產品，並非對其懲罰，而是守護民眾健康，重建民眾對食品業者信任。

食安標準前後不一，不僅讓民眾誤解政府袒護食品業者，對公權力失去信任，也讓民眾情緒從恐慌轉為憤怒。食藥署若堅稱一切下架流程須符合「處理原則」，應適時邀集專家學者，檢討修正準則內容，符合實務現況，才是「科學管理」真諦。

精華 FAQ

  • 食藥署一開始只要求檢出苯駢芘超標的第一層產品下架，對使用相關原料的第二層成品與半成品，則以風險較低為由，不做全面回收處置。

  • 因為該處理原則屬行政參考，位階低於食安法，且修訂於2017年，已顯陳舊；外界認為它無法充分反映現今食安風險與民眾期待。

  • 地方政府與部分業者採取更嚴格標準，像是要求學校午餐與長青食堂禁用相關產品，部分廠商也主動下架，顯示中央標準明顯偏鬆。

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