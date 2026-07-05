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民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

台灣新聞組／台北5日電
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致癌沙拉油流向引發消費者關注。圖為台北市夜市攤販張貼公告，聲明沒有使用泰山、福壽...
致癌沙拉油流向引發消費者關注。圖為台北市夜市攤販張貼公告，聲明沒有使用泰山、福壽、福懋油三家油品，請客人安心。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

致癌油風暴延燒，食藥署緊急要求逾兩成含量的調和油與相關食品下架，未達者須公告品項；地方政府與立委則要求全面揭露流向並強化管理。

致癌油風暴持續，流向300家業者，衛福部食藥署原認定再製成其他食品的下游產品致癌機率低，不公布名單也不必下架，也未強制下架調和油類等產品，民眾罵翻。食藥署長姜至剛昨晚宣布，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾兩成，例如沙拉醬等，也必須預防性下架檢驗，合規後才能上架。

至於食品成品使用致癌沙拉油不及兩成者，產品雖不必下架，但仍須公告品項類別，確保民眾「知的權利」；若有違規，食藥署將派員至食品廠查廠，依違規情節處罰，不論預防性下架、揭露品項，均須在7月6日午夜前完成。

致癌物超標的油品衝擊食安，台中地檢署前天分「他」字案偵辦。檢方表示，目前尚處犯罪樣態、被告不明階段，將赴相關公司、機關調取資料查證釐清。據了解，檢調依食品安全衛生管理法第49條，釐清該批油品原料來源、製程有無依規定；業者有無「明知」違法仍「故意」加工或販賣，或油品煉製過程有無疏失。

姜至剛指出，扣除重複計算業者，食藥署已在昨天發文257家業者，針對使用致癌沙拉油逾兩成，或製成調和油的業者，應將產品立即下架，食品成品使用致癌沙拉油不及兩成者，產品雖不必下架，但仍需公告品項類別。下架產品若有訂有苯駢芘標準，下架經檢驗符合標準後，可重新上架，若未訂有殘留上限，法規上形同不許殘留，下架後不可再次上架。

另外，外界原先質疑中聯油脂製程出問題，衛福部食藥署昨天邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」因當地天候濕潤、黃豆含水量高，煉油過程風險較高，未來含水率高於12.5%的產品，擬一律不可煉食用油。

由於中央先前不願公布問題油的下游產品，為保障人民食安，部分地方政府已紛採取比中央更嚴格標準。台中市長盧秀燕前天強調「查到哪裡公布到哪裡，並預防性下架」。雲林縣長張麗善昨表示，食安沒有妥協空間，孩子每天在學校吃營養午餐，長輩在長青食堂用餐，若長期接觸有疑慮油品，累積性風險不容忽視，縣府以更高標準把關，不論是否列入食藥署公告的下架範圍，都禁用相關問題油品。

國民黨立委張嘉郡表示，食藥署第一時間應完整揭露問題油流向、受影響產品及相關檢驗報告，而不是替人民決定「不用知道」；中央應全面檢討食用油源頭管理、抽驗頻率、追溯制度與資訊公開機制。

民進黨立委劉建國說，問題油品流向多家下游食品業者，民眾最關心的是哪些產品已流入市面，中央應立即會同地方政府清查流向，從原料、製造加工、餐飲團膳等各通路追查，持續公布受影響產品、批號與回收進度等；應全面檢討現行管理制度，提高高風險油品抽驗頻率，強化源頭把關。

精華 FAQ

  • 食藥署宣布，凡使用致癌沙拉油比率逾兩成的調和油或其他非原型食品，必須先預防性下架並送驗，合規後才能重新上架，以降低民眾暴露風險。

  • 若成品使用致癌沙拉油未達兩成，產品可不必下架，但業者仍須公告品項類別，讓民眾知道哪些食品受影響；若查有違規，食藥署也會依法查廠處罰。

  • 地方政府認為食安不能妥協，已採更嚴格標準禁用問題油；立委則批評中央未完整公開流向與檢驗資料，要求追查原料、加工、通路與回收進度。

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